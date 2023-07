Dotácia na opatrenia proti medveďom pre mesto nič nerieši, tvrdí primátor Detvy

Ilustračné foto

DETVA - O dotácii na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým mesto Detva vie, v súčasnosti však preň nič nerieši. V pondelok to uviedol primátor mesta Branislav Baran s tým, že Detva nemá problém so šelmami, ktoré by chodili do nezabezpečených kontajnerov.