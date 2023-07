Dáta bez pátosu naložili Matovičovmu pro forma ministrovi: Vážení, takto ste fakt bačovali?

Vedenie ministerstva za Marcela Klimeka dostalo veľkú kritiku. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Getttyimages.com, Facebook/Dáta bez pátosu (eurostat))

BRATISLAVA - Máme za sebou prvú polovicu roka 2023, a je dôležité sa z času na čas pozrieť aj na ekonomické ukazovatele krajiny. Tým je napríklad aj hrubý domáci produkt či iné merateľné aspekty prosperovania štátu. Neziskovka Dáta bez pátosu sa tejto činnosti venuje pravidelne a dlhodobo, no tentokrát vôbec nie sú nadšení. Po bývalom vedení štátu je podľa ich záverov a záverov Eurostatu čo robiť, aby sme sa z týchto čísel dostali. Zlizol si to aj blízky človek Igora Matoviča a pro forma minister financií Marcel Klimek.

archívne video

Marcel Klimek reaguje na to, že predsedom úradníckej vlády bude Ľudovít Ódor (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dáta bez pátosu svoju kritiku na sociálnej sieti podporili oficiálnymi grafmi Eurostatu, ktoré podľa najnovších trendov neveštia nič dobré. "Nie, dobre ten rok nezačal. Veľmi by sme si želali iné (vyššie) dáta a s opačným znamienkom, ale odchádzajúcej vláde Eurostat nastavil zrkadlo a vidno nepekný obraz," píšu experti na čísla.

Kým iní sa oddlžujú, my sme si dlh ešte navýšili

V prvom grafe sa nachádzajú zmeny štátneho dlhu prvého kvartálu 2023 v porovnaní so štvrtým kvartálom 2022. Vidieť, že Slovensko si dlh ešte navýšilo. "Prvé 3 mesiace roka síce rástol HDP (hrubý domáci produkt, menovateľ) o drobné desatinky percenta, ale bol to aj v porovnaní s inými krajinami EÚ veľmi slabý výsledok," pokračujú v kritike.

(Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu (eurostat))

Pri deficitnom hospodárení verejnej správy si podľa Dát bez pátosu Slovensko opätovne a silne požičiavalo a vydávalo dlhopisy. "Tým pádom rástol hrubý dlh (čitateľ)," vysvetľujú zmeny v grafoch. "Odchádzajúca vláda (Eduarda Hegera, pozn. red.) (intenzívne hlavne perom bývalého štátneho tajomníka Marcela Klimeka, ktorý pôsobil ako neformálny minister, pozn. red.) tvrdí, že verejné financie po nich zostali v dobrom a v zlepšenom stave. Tak 4. štvrťrok 2022, ako aj prvý štvrťrok 2023 ale ukazujú zhoršujúce sa trendy, vysoké a rastúce deficity verejnej správy a zlepšenie stavu by bolo pri opačnom znamienku zmeny dlhu k HDP. Pokles by bol fajn. Ale Slovensko zaznamenalo rast dlhu a tým sa aj bývalá vláda s ministerstvom financií lúčila," dodávajú experti.

Marcel Klimek pôsobil ako neformálny minister financií a štátny tajomník na tomto rezorte od začiatku roka 2023. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dobre to nevyzerá ani pri ukazovateli HDP

Veľmi zle to podľa nich vyzerá aj pri parametri, ktorý by mohol naznačovať obrat v budúcnosti, zamestnanosť. "Bohužiaľ, v 1. štvrťroku 2023 klesla a to neveští nič dobré pre vývoj HDP, odvodov a ekonomiku všeobecne.(..) Marcelovi Klimekovi odkazujeme, že by sa mohol pozrieť a vysvetliť viac ako 23% medziročný rast bežných výdavkov v štátnom rozpočte za 7 mesiacov. Je jasné, že nová vláda s ich rastom má “máločo”, lebo je to dedičstvo starej vlády a aj výkonov parlamentu za starej vlády. Šupy-bomby z ich nápadov z konca parlamentovania prídu až teraz v druhej polovici roka 2023 s dopadom na 2024/25/26," obávajú sa Dáta bez pátosu.

(Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu (eurostat))

Čo im odporúčajú?

Odborníci na čísla teraz odporúčajú novej vláde, aby lepšie vyberala súčasné dane. "Nebrali ani matovičovci, ani hegerovci, a ani klimekovci vážne, atómovkovali a “prasiatko rozbili”. Krajinu treba pripraviť na razantné zníženie výdavkov a znižovať ich treba začať včera. Rozprávať o lego kockách a že budúca vláda si bude môcť vyberať a vybrať z alternatív riešení je krivé a neúprimné," vyslovili prognózu.