Rúti sa na nás cyklón CIRCE: Teploty znížené o takmer 12 stupňov, ovplyvní aj dovolenkárov na juhu Európy!

Frontálne zrážky postupujú nad Slovensko

Naše územie aktuálne ovplyvňuje vlniaci sa studený front. Ten prináša plošnejšie zrážky, ktoré by mohli zlepšiť situáciu so suchom nielen na Slovensku ale aj v celej Európe informovalo imeteo.sk. Celkový úhrn zrážok by dnes mohol dosiahnuť 20 až 30 mm. Aj keď by zrážky na našom území mali v stredu postupne ustávať, ďalšia výraznejšia zmena nás čaká tento víkend.

Mimoriadny skok zo 41 stupňov o takmer 12 stupňov predpovedajú vo štvrtok v severnej časti Talianska, v piatok a v sobotu sa pokles teplôt prejaví aj v južnej časti Talianska, v Kalábrii. Nárazy vetra na začiatku augusta budú v rozmedzí medzi 60 a 70 kilometrami za hodinu aj v obľúbených dovolenkových destináciách ako sú Sardínia, Sicília a Kalábria. Výrazná zmena počasia však zasiahne celú Európu. Maximálne teploty by sa v Nemecku mohli pohybovať len na úrovni 15 až 18 stupňov, na niektorých miestach slabo nad 20 stupňov Celzia, informoval nemecký Wetteronline.

Frontálne zrážky postupujú nad Slovensko V súvislosti so studeným frontom sa sformovalo rozsiahle pásmo zrážok

Podľa aktuálnych predpovedí by tak mohlo byť ovplyvnené počasie aj v obľúbenej dovolenkovej destinácií mnohých Slovákov, v Chorvátsku a to najmä na severe krajiny. Na slnečné počasie si tak pár dní počkáme. Na konci víkendu však svitá na nádej, že by sa počasie malo zlepšiť a typicky letné teploty bez zrážok by mali vydržať až do polovice augusta.