Polovica leta je za nami: Po horúcich dňoch prišlo ochladenie! TOTO nás čaká v auguste, držte si klobúky

BRATISLAVA - Polovicu leta máme už pomaly, ale isto za nami, a tým pádom aj polovicu letných prázdnin. Väčšina Slovákov už hlavnú dovolenku absolvovala, prípadne na dovolenke sú, iných zaslúžený oddych ešte len čaká. Kým väčšina júla bola poriadne horúca, koncom mesiaca prišlo očakávané ochladenie. Aké počasie nás však čaká v auguste? Meteorológ to povedal jasne.

Od začiatku leta sme si užili horúce dni, ktoré ľudí lákali k vode. V mnohých prípadoch však podľa Slovákov boli teploty rekordné a počasie bolo na nevydržanie. Nečudo, podľa meteorológov a odborníkov bude tohtoročný júl najteplejší za posledných niekoľko desiatok rokov. Globálna teplota na Zemi dosiahla v prvej polovici júla rekordné hodnoty. Ako uviedol klimatológ profesor Milan Lapin, počas pätnástich dní od 3. do 17. júla dosahovala priemerná globálna teplota vzduchu vo výške 2 metre nad zemským povrchom na celej Zemi v priemere 16,94 až 17,23 stupňa Celzia. Tieto hodnoty prekonali doterajší rekord 16,92 °C z 24. júla 2022.

Tropické horúčavy sužujú v tomto období viaceré oblasti sveta – v severnej Amerike, v Číne a aj v južnej Európe, kde tlaková výš spojená s horúčavami dostala mýtické meno Cerberus. Denné maximá na juhu Talianska či Španielska, ale aj na Balkáne atakovali resp. prekročili hranicu 40 stupňov – napríklad v španielskej Seville či na Sardínii alebo v samotnom Ríme, kde namerali absolútny rekord 41,8 °C. Nad 40 stupňov vystúpila teplota vzduchu v Mostare na juhu Bosny a Hercegoviny a 40,1 °C dosiahla v metropole Čiernej Hory v Podgorici.

Nezaostávalo ani Slovensko. V tohtoročnom júli trvalo nadnormálne teplé počasie mimoriadne dlho. Prejavuje sa to vysokým počtom za sebou nasledujúcich tropických dní. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na sociálnej sieti."Prejavom veľmi teplého počasia je aj výskyt tropických dní, čiže dní, kedy maximálna denná teplota vzduchu dosiahne 30 stupňov Celzia a viac, aj na takých miestach, ktoré sa niekedy označujú ako chladnejšie oblasti Slovenska," zhodnotili meteorológovia. V Plavči nad Popradom zaznamenali od 1. do 23. júla tri tropické dni. Pred približne 50 rokmi to tam v júli bola rarita, poznamenali.

SHMÚ napríklad v Kuchyni na letisku a v Kráľovej pri Senci zaznamenal 15 tropických dní, v Dudinciach 16. "Na niektorej z týchto meteorologických staníc sa môže do konca mesiaca počet tropických dni v tohtoročnom júli priblížiť k rekordnej hodnote pre tento letný mesiac," zhodnotil. V Nitre bolo podľa meteorológov tiež mimoriadne veľa tropických dní, a to 13. V súčasnosti však nad Slovensko dorazil studený front, ktorý okrem očakávaného ochladenia priniesol so sebou aj zrážky. Ba čo viac, pomaly, ale isto máme polovicu leta a prázdnin za sebou. Čo nás preto podľa meteorológa Pavla Matejoviča čaká v najbližších týždňoch?

Sucho, horúčavy a silné búrky

"Toto leto sa vyskytlo niekoľko vĺn horúčav, ktoré síce so sebou nepriniesli rekordné teploty, ale boli skôr sprevádzané dusným počasím. Ochladenia boli len nevýrazné a trvali iba prechodný čas. Júl ako mesiac skončí s veľkou pravdepodobnosť ako jeden z najteplejších od začiatku meteorologických pozorovaní. Kombinácia teplého a vlhkého vzduchu priala vzniku silných búrok, ktoré boli sprevádzané nebezpečnými meteorologickými javmi, ako silný vietor, prívalové dažde a krupobitie," vysvetlil Matejovič pre Topky.sk.

Ako dodal, na území, kde sa búrky nevyskytli, prípadne padlo len málo zrážok, sa prehlbovalo sucho, ktoré, podobne ako minulý rok, dosahuje extrémne rozmery. V súčasnosti je opäť suchom najviac zasiahnutá západná časť krajiny a v prípade, ak sa v auguste nevyskytnú výdatnejšie zrážky, sa bude extrémne sucho rozširovať aj na ďalšie miesta.

"Situácia s vlahou začína byť aj tento rok kritická. Podľa dlhodobých prognóz by aj v auguste malo prevládať teplotne nadnormálne počasie, pričom je pravdepodobné, že aj v budúcom mesiaci sa vyskytne vlna horúčav. V tejto chvíli sa ale ešte nedá predpovedať, kedy sa konkrétne vyskytne a ani aký bude mať charakter. Je tiež pravdepodobné, že sa vyskytnú, podobne ako v júli, silné búrky, pretože v atmosfére je veľa vodnej pary, ktorá sa vyparila z rekordne teplých oceánov," uzavrel Matejovič.