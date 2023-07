Výpoveď podalo už viac, než 400 pediatrov: Onedlho neostane nikto, kto by liečil naše deti! Dôvod ich odchodu vás šokuje

(Zdroj: Getty Images)

Michal Palkovič k stretnutiu so zástupcami ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (Zdroj: Topky/ Maarty)

Podľa hlavnej odborníčky rezortu zdravotníctva pre primárnu pediatriu Eleny Prokopovej by mohlo po utorkovom vyhlásený Lekárskeho odborového združenia dôjsť p podaniu ďalších výpovedí, informuje portál Aktuality.

„Myslím si však, že nie je potrebné, aby dalo výpovede ešte viac lekárov, je to takmer polovica pediatrov a už to stačí na to, aby ambulantná pohotovostná služba (APS) mala problém fungovať. Výpovede určite nepodajú všetci, niektorí slúžia na miestach, kde im to naozaj situácia nedovolí, pretože majú napríklad nejakú dohodu, že si služby delia s nemocničnými lekármi a riskujú, že keď výpoveď dajú, nastane pre nich ešte horšia situácia, v akej v súčasnosti sú,“ priblížila odborníčka.

Jedným zo zásadných problémov je priemerná výška veku detských lekárov na Slovensku. V dôchodkovom veku je k roku 2023 už skoro polovica všetkých pediatrov. Lekárov už unavujú pravidlá, ktorými sa musia riadiť. Po týždennej šichte v ambulancii sa musia presunúť na pohotovosť. Pokiaľ sa však v obvode nenachádza dostatočný počet pediatrov, víkendové služby si užijú častejšie.

Elena Prokopová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Z dôvodu vyčerpania svojich síl preto žiadajú skrátenie doby trvania pohotovosti z 22. hodiny na 20., druhou žiadosťou je celková redukcia počtu detských pohotovostí. „Robíme to kvôli tomu, aby pediatri neodišli zo systému úplne. Ak nič nezmeníme a lekári nebudú mať perspektívu, že budú slúžiť menej, a teda budú mať viac času na regeneráciu, inú možnosť, ako odísť zo služby, až zatvoriť ambulanciu, mať nebudú,“ vysvetľuje Prokopová

Výpovediam zabráni len jediný krok!

Redukcia množstva detských pohotovostí a skrátenie času služieb o dve hodiny je podľa Prokopovoje jedinou možnosťou, ako zabrániť ďalším výpovediam pediatrov. „Pre lekárov je to veľmi nepriaznivý stav. Ak má lekár zmluvu s APS, vyberá si, v ktorý deň chce slúžiť a slúži za viac peňazí. Keď zmluvu nemá, neznamená to, že neslúži. Podľa zákona slúžiť musí, len si služby nevyberá a slúži za menej peňazí. Lekári šli výpoveďami sami proti sebe, akurát to mal byť signál, že so súčasným stavom nie sme spokojní,“ komentuje odborníčka.

(Zdroj: Getty Images)

Petíciou proti rušeniu pohotovostí

Proti požiadavkám lekárov sa však stavia verejnosť. Poverený šéf rezortu Michal Palkovič počas svojej služobnej cesty rokoval so zriaďovateľmi detských pohotovostí v regióne Horná Orava, kde aktuálne prebieha petícia za zachovanie detskej pohotovosti v Námestove, ktorú plánujú zrušiť.

Michal Palkovič (Zdroj: Topky/Maarty)

Petičný vývod už v stredu odovzdal 22-tisíc podpisov proti rozhodnutiu uzatvorenia detskej pohotovosti. Situáciu však komplikujú podané výpovede lekárov aj v tomto regióne.