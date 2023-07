Zodpovední za rozkrádanie peňazí štátu behajú v tričkách „Mafii vás nepredáme.“ Je to výsmech, hovorí podpredseda KDH.

(Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Politici na hradnom kopci stratili kontakt s realitou a nevedia, aké sú problémy Slovenska. Hoci sami pochádzajú z rôznych regiónov, po vstupe do parlamentu na ne kašlú. KDH má pripravenú reformu a vie, ako pomôcť! O miliardách z eurofondov by mali rozhodovať samosprávy, lebo presne vedia, na čo ich čerpať. Zbytočne by tak neprepadli. Rozprávali sme sa s podpredsedom KDH Tomášom Merašickým.

Upozornili ste na vyplatené odmeny v štátnej firme pre bývalého šéfa, ktorý je obvinený z neodvádzania daní, a na neprimerané množstvo podpísaných zmlúv na dohodu. Vyzvali ste Národný inšpektorát práce, aby to preveril. Máte informácie, že to už preveruje a aký je záver vašich upozornení?

Po upozornení na tieto kauzy sa začali diať veci, ktoré nám neprídu štandardné. Spustila sa lavína výhovoriek z rôznych inštitúcií. Všetci aktéri kauzy chodili okolo horúcej kaše a snažili sa vykrútiť. Aj nové skutočnosti, ktoré máme k dispozícií a odovzdali sme ich novinárom na tlačovej besede, hovoria jasnou rečou. Dozorná rada Tiposu schvaľovala na niekoľko pokusov vyplatenie odmien bývalému generálnemu riaditeľovi. Odmeny mu mali byť vyplatené ešte v minulom roku a spätne akoby legalizované vopred vyplatené odmeny. Vynárajú sa preto mnohé otázky.

Aké?

Napríklad aj to, či peniaze vrátil. On síce tvrdí, že ich nedostal, máme však k dispozícii dokumenty, ktoré preukazujú, že sa o tom hlasovalo a odmeny mu boli schválené. Tak nech povie, či ich vrátil alebo ich nikdy nedostal. Prečo sa hlasovalo o vyplatených odmenách, keď ich nikdy nedostal? Odpovede na tieto otázky stále nepoznáme. Nedali nám ich ani z Tiposu a ani z rezortu financií, ktorý je zriaďovateľom tejto spoločnosti.

Rieši už Národný inšpektorát práce „dohodárov“ a podpísané dohody?

Nemáme informácie, že by sa tým zaoberali vyšetrovacie orgány a Národný inšpektorát práce. V KDH si to aktuálne vyhodnocujeme. Reakcia predstaviteľov štátu a tých, ktorí sú za túto kauzu zodpovední, čo sú hlavne nominanti OĽaNO, je zvláštna. Politici radi používajú slogany. Teraz sme pár týždňov pred voľbami a paradoxom je, že nominanti bývalej vládnej strany, ktorí sú za túto kauzu zodpovední, nosia po Slovensku tričká, že nás nepredajú mafii. Na kandidačnej listine si píšu, že sú protikorupční bojovníci, ale túto kauzu nevedia vysvetliť.

Môžete sľúbiť čitateľom topiek, že vy budete iní, keď sa dostanete do parlamentu a možno do vlády?

My sme iní už teraz. Sme politici z regiónov. Vieme zastupovať občanov z regiónu, odkiaľ pochádzame. Neviem o tom, že by ktokoľvek zo súčasného vedenia KDH bol čo i len v podobnej kauze zapletený.

Roky pôsobíte ako mestský poslanec v Partizánskom. Boli ste aj župným poslancom v Trenčianskom samosprávnom kraji. Váš profesijný životopis je zväčša spájaný s komunálnou politikou a regiónmi. Čo dnes aktuálne chýba regiónom?

Chýba im veľmi veľa. Obciam, mestám či samosprávnym krajom chýba väčšia pozornosť od štátu. Ako komunálny politik vidím, moji kolegovia to môžu potvrdiť, že je tu naozaj obrovský nezáujem zo strany štátu, ktorý spôsobil rozvrat a chaos. Badáme nedostatok komunikácie zo strany vlády a štátu. Vláda sa vo vypätých situáciách ako bola pandémia či vojna na Ukrajine úplne vykašľala na samosprávy.

Ktorú konkrétne vládu myslíte?

Myslím tým vládu Igora Matoviča a potom Eduarda Hegera. Maslo na hlave majú aj predošlé vlády Petra Pellegriniho a Roberta Fica. Samosprávy naozaj nemajú z čoho financovať svoje základné potreby. Poznáme mestá, ktoré už na jeseň nebudú mať ľadové plochy a deti nebudú mať kde trénovať. Nemajú na to peniaze. Politici, ktorí nezastupujú priamo samosprávy, sú volení väčšími mestami a nepoznajú regionálne problémy Zemplína, Oravy či Hornej Nitry. O týchto regiónoch ale rozhodujú. Napríklad, či tam bude nemocnica, pohotovosť a ďalšie nevyhnutné veci, ktoré sa týkajú ľudí z regiónov. Tieto veci chceme zmeniť, keď budeme v parlamente a súčasťou vládnej koalície.

Počas pandémie koronavírusu (napríklad počas plošného testovania) to boli práve regióny a samosprávy, na ktoré sa mohli ľudia aj štát spoľahnúť. Myslíte si, že si štát dostatočne neváži samosprávy?

Nepovedal by som, že si neváži. Deklaratívne si samosprávy určite všetci vážia, ale, ako hovorím, na hradnom kopci politici stratili kontakt s regiónmi. Je to výsledkom nekomunikácie a neochoty pomáhať.

Ako vnímate posledný spor predstaviteľov samosprávy s úradníckou vládou, do ktorého vstúpila aj prezidentka Zuzana Čaputová? Žiadajú 108 miliónov eur ako kompenzáciu zvýšených cien energií, čo im sľúbila v rozpočte vláda Eduarda Hegera. Úradnícka vláda zvláda komunikáciu so samosprávami?

Požiadavky samospráv sú oprávnené. V KDH ich podporujeme aj s našimi starostami. Nerád by som hodnotil komunikáciu úradníckej vlády. Sama vidíte, že v tak zložitej situácii sa predstavitelia samospráv museli obrátiť na prezidentku. Samosprávam treba v prvom rade pomáhať systematicky, nielen jednorazovo. Presadzujeme model, ktorý bol v minulých rokoch spomínaný, len ho nikto nikdy nezrealizoval.

Hovoríte o zmene volebného zákona?

Je to aj zmena volebného zákona. No samosprávy potrebujú väčšiu finančnú stabilitu. Budeme presadzovať, aby sa zmenil model financovania samospráv. Chceme zaviesť tzv. daňový mix. Dnes dostávajú samosprávy peniaze len z podielových daní. Daňový mix by znamenal, že by dostávali peniaze z rôznych druhov daní. Napríklad z DPH či spotrebnej dane. Príjem samospráv by bol ľahšie plánovateľný a stabilnejší. Samosprávy by vedeli lepšie hospodáriť. Máme to celé pripravené a plánujeme to okamžite zrealizovať.

Budú regióny menej závislé od štátu?

Regióny budú vždy závislé od štátu. Keď budú mať viac peňazí, vieme im preniesť aj viac kompetencií. Ak sa bude realizovať reforma verejnej správy, počíta sa so zavedením ôsmich volebných obvodov. Na samosprávy plánujeme preniesť aj ďalšie kompetencie. Napríklad by sme im chceli dať možnosť rozhodovať o eurofondoch. Dnes je to len mizivé percento eurofondov, o ktorých môžu samosprávy rozhodovať. A výsledok? Prepadnuté miliardy eur, ktoré sme nevyužili a mohli sme. Samosprávy najlepšie vedia, na čo peniaze potrebujú. Chceme, aby samosprávy rozhodovali o viac ako 50 percentách celkových alokácií a aby ich aj využili.

