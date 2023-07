Zdravotný stav Slovákov sa nezlepšuje: Stagnuje, no vo viacerých oblastiach sa zhoršil

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zdravotný stav Slovákov sa nezlepšuje. V lepšom prípade stagnuje, no vo viacerých oblastiach sa zhoršil. Upozornilo na to ministerstvo zdravotníctva v správe o vývoji v strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2030 za vlaňajšok. Vláda ju v stredu vzala na vedomie. Monitorovacia komisia odporučila aktualizovať nástroje na zlepšenie zdravia obyvateľov SR, no navrhované rozšírenie sledovaných ukazovateľov sa podľa rezortu nedá zrealizovať.