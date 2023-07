Deň po výbuchu plynu na chate plnej detí: Hrozí ďalšia katastrofa! Polícia už rozbehla trestné stíhanie

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Prvé správy o výbuchu v chatovej oblasti Sekaniny na chate Smrečina sa objavili v utorok predpoludním. Už z nich však bolo jasné, že ide o veľké nešťastie. Na mieste tragédie sa totiž nachádzalo 13 osôb, z ktorých prevažnú väčšinu tvorili deti vo veku 9 až 15 rokov. Chata bola dvojpodlažná s rozmermi šesť krát desať metrov. Výbuch spôsobil bezprostredné zrútenie polovice budovy.

AKTUALIZÁCIA: VÝBUCH PLYNOVEJ BOMBY ZRANIL 11 OSÔB Polícia SR - Trenčiansky kraj včera informovala o výbuchu v Lehote... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Wednesday, July 26, 2023

Ľudia, ktorí s av tom čase v chate nachádzali, mali doslova šťastie v nešťastí. Zranilo sa celkovo 11 osôb vo veku od 9 do 47 rokov – ide o troch dospelých a osem detí. O život však našťastie neprišiel nikto. „1 dospelá osoba a 1 dieťa utrpeli predbežne stredne ťažké zranenia a boli prevezení vrtuľníkmi do nemocnice v Banskej Bystrici. Ďalší 2 dospelí a 7 detí boli prevezení na ošetrenie do nemocníc v Bojniciach, Topoľčanoch a v Trenčíne. Po ošetrení bola jedna dospelá osoba a 3 deti hospitalizované, ostatní boli prepustení,“ uviedla polícia. Dve deti neutrpeli žiadne zranenia.

Výbuch si vyžiadal aj nemalé materiálne škody. „Škoda, ktorá majiteľovi výbuchom vznikla, je predbežne odhadnutá na 50 000 eur. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, vrátane dvoch vrtuľníkov leteckej záchrannej služby. Chata bola výbuchom poškodená natoľko, že hrozí nebezpečenstvo zrútenia časti budovy a k posúdeniu sa vyjadrí statik,“ zhodnotila polícia deň po tragédii. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Prievidze už v predmetnej veci začal trestné stíhanie, a to vo veci prečinu všeobecné ohrozenie.