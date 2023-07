MIMORIADNE Polícia pod vedením Hamrana opätovne obvinila poslanca Martina Borguľu

VIDEO Prečo skončil Ivan Šimko?

"V týchto dňoch sme obvinili poslanca Národnej rady SR, je to nová informácia, na ktorej sme sa dohodli s vyšetrovateľom, že ju môžeme dať von. V súčasnosti sa doručuje obvinenie," uviedol Hamran.

Galéria fotiek () Policajný prezident Štefan Hamran

Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Bližšie okolnosti prípadu neprezradil. "Informujem o tom, aby bolo jasné, že polícia funguje tak ako má, a chránime verejný záujem bez ohľadu na to, voči komu je vyšetrovanie vedené," povedal šéf polície na tlačovej konferencii, na ktorej sa primárne vyjadroval k rozuzleniu sporu a názorových stretov s exministrom vnútra Ivanom Šimkom.

Galéria fotiek () Ivan Šimko

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Fica má byť obvineným tento poslanec

Smer-SD chce uznesením Národnej rady (NR) SR zaviazať premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý je poverený vedením rezortu vnútra, aby Hamrana odvolal. Avizoval to predseda stany Robert Fico. Podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze má strana pripravené. Fico vyhlásil, že prezidentka Zuzana Čaputová odobratím poverenia Ivanovi Šimkovi odovzdala ministerstvo vnútra Hamranovi. Vidí za tým snahu dokončiť špinavú robotu voči opozícii a ovplyvniť voľby. Okrem odvolania Hamrana žiada strana premiéra, aby okamžite podal vláde návrh na odvolanie šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zopakoval tvrdenia, že určitá skupina v polícii ovplyvňuje vyšetrovanie káuz. Vidí za tým politický boj voči opozícii. Tvrdí, že snahu manipulovať výsledky volieb potvrdzuje aj to, že Hamran avizoval obvinenie niektorého poslanca NR SR. Fico uviedol, že podľa informácií Smeru-SD má ísť o Martina Borguľu zo Sme rodina.

Potvrdenie na sociálnej sieti

Polícia opätovne obvinila poslanca Národnej rady SR Martina Borguľu. Potvrdil to na sociálnej sieti. O obvinení poslanca parlamentu počas štvrtka informoval policajný prezident Štefan Hamran. "Opätovne mi vzniesli obvinenie za skutok zo začiatku leta 2018, kde som bol poškodený, neskôr obvinený. Prípad, ktorý bol niekoľkokrát medializovaný. Do dnešného dňa polícia nemá žiadne nové dôkazy, preto tomuto teátru nerozumiem," uviedol Borguľa. Poukázal na to, že prípad je premlčaný a polícia v dostatočnej lehote nenašla žiadne dôkazy. Upozornil tiež na to, že si polícia robí kampaň a snaží sa ovplyvniť voľby.