Prezidentka hovorila s Filipom Vagačom o útokoch na mimovládny sektor

"Namiesto legitímnej diskusie o tom, kde sú hranice úloh, ktoré má zabezpečovať štát, a kde je naopak efektívnejšie využiť kapacity občianskeho sektora, sa v kontexte predvolebnej kampane rozmnožili konšpirácie, kádrovanie a vyhrážky," napísala hlava štátu.

Hovorili tiež o dôležitej úlohe mimovládnych organizácií vo verejnom živote a o praktických krokoch, ktoré by pomohli udržateľnosti sektora. "Partnerský prístup k občianskej spoločnosti podľa nej posilňuje dôveru občanov k svojmu štátu aj k sebe navzájom, otvára cesty k inovatívnym riešeniam a dáva hlas najslabším," skonštatovala Čaputová.

Bez mimovládnych organizácií by bolo menej mimoškolských aktivít pre mladých ľudí

Poukázala aj na to, že bez mimovládnych organizácií by bolo menej mimoškolských aktivít pre mladých ľudí či nižšia dostupnosť kvalitnej starostlivosti pre pacientov či seniorov. "Ťažšie by sme zháňali dobrovoľníkov pri humanitárnych situáciách, poznali by sme menej korupčných káuz a ľudských práv niektorých obyvateľov Slovenska by sa nemal kto zastať," doplnila.