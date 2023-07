Je skutočne jeden pohár červeného vína denne zdravý? Nové výsledky štúdie mnohých prekvapia

Ak nepochádzate z prostredia, v ktorom sa o alkohole nehovorí, určite ste už raz počuli o tom, že dať si raz za čas pohár vína je zdravé. V minulosti to dokonca odporúčali aj mnohí lekári a ľudia tomu verili. Ak patríte k ľuďom, ktorí tomu doteraz veria, musíme vás sklamať. Nový výskum totiž ukazuje, že mierne pitie často neprináša žiadne výhody pre vaše zdravie a namiesto toho môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Dať si večer jeden alebo dva poháriky alkoholu v skutočnosti nie je zdravšie ako nepiť alkohol.

Nová štúdia, ktorá bola publikovaná v JAMA Network Open, analyzovala viac než 100 štúdií, ktorá celkovo zahŕňala takmer 5 miliónov ľudí. Výskumníci pracovali s údajmi, pomocou ktorých zisťovali, ako pitie rôzneho množstva alkoholu ovplyvňuje riziko úmrtia osoby z akejkoľvek príčiny. Zvažovali tiež, ako mohli rôzne faktory, ako napríklad celkový zdravotný stav osoby okrem konzumácie alkoholu, viesť k zaujatosti v predchádzajúcich štúdiách.

Pracovníci, ktorí pracovali na výskume, nezistili žiadne významné znížené riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny medzi tými, ktorí pili príležitostne alebo vypili v priemere menej ako jeden nápoj týždenne, v porovnaní s tými, ktorí sa považujú za abstinentov. Štúdia dospela k záveru, že mierna konzumácia alkoholu nielenže neprináša žiadny významný prínos, ale aj to, že pitie malého množstva alkoholu denne zvyšuje riziko úmrtia. U žien, ktoré pili alkohol, bolo tiež výrazné vyššie riziko úmrtia v porovnaní so ženami, ktoré alkohol nikdy nepili.

Je pitie akéhokoľvek množstva alkoholu dobré pre vaše zdravie?

Neexistuje žiadne množstvo alkoholu, ktoré by bolo pre nás dobré. Túto informáciu potvrdil aj Yu-Ming Ni, kardiológ z neinvazívnej kardiológie v MemorialCare Heart and Vascular Intitute v Orange Coast Medical Center. „Určite, tí, ktorí pijú viac ako skromné množstvo, sa vystavujú vyššiemu riziku zdravotných problémov v budúcnosti a v tejto štúdii sa týmto ľuďom darilo horšie.“

Zatiaľ čo niektoré štúdie v minulosti spájali nízku až strednú konzumáciu alkoholu so zníženým rizikom srdcových ochorení, tieto výskumy sú založené predovšetkým na pozorovaní, čo sťažuje zohľadnenie iných ovplyvňujúcich faktorov, ako je hladina cholesterolu a krvného tlaku.

Ako alkohol negatívne ovplyvňuje dlhodobé zdravie?

Opakovane sa ukázalo, že konzumácia alkoholu, najmä nadmerná, je spojená s množstvom nepriaznivých zdravotných následkov, vrátane foriem rakoviny a ochorení pečene. Medzi problémy, ktoré sú spojené s pitím alkoholu, môžeme zaradiť oslabenú imunitu, zlý spánok, psychiatrické poruchy, ako je depresia. Taktiež utrpia aj kognitívne funkcie – zvyšuje sa šanca k nehodám a zraneniam.

Za zmienku tiež stojí, že väčšia konzumácia alkoholu môže zvýšiť riziko kardiovaskulárnych ochorení, vrátane vysokého krvného tlaku, mŕtvice a srdcového zlyhania, čo je v rozpore s rozšíreným názorom, že alkohol je všeobecne prospešný pre zdravie srdca. Niektoré druhy alkoholu majú vyšší obsah uhľohydrátov, čo môže narušiť riadenie hladiny cukru v krvi. Taktiež, ak máte vyšší krvný tlak, ste rizikovou kategóriou. Konzumácia alkoholu spôsobuje poruchy spánku. Preto nesiahajte hneď po tabletkách na spanie alebo stimulantoch. Skúste obmedziť alkohol a zbadáte zmenu.

Štúdia vyvracia mnohé mylné názory

Najdôležitejšia vec, ktorá táto štúdia robí, je vyvracanie minulých predstáv o miernom pití, ktoré má akékoľvek možné zdravotné výhody. Základnou výzvou pri konzumácii alkoholu je hranica, ktorá je veľmi úzka a veľké množstvo ľudí má problém ju dodržať. Málo ľudí sa dokáže kontrolovať a neskĺznuť k pitiu väčšieho množstva alkoholu. Pri dlhšej a intenzívnej konzumácii alkoholu sa ničia vnútorné orgány, ako sú mozog a pečeň. Taktiež zaťažujete srdce, u ktorého môže prísť k zástave. Avšak, zdraví jedinci, ktorí sa predsa len rozhodli piť alkohol v malých množstvách, je nepravdepodobné, že by to na vašom zdraví zanechalo významnú ujmu. V konečnom dôsledku by rozhodnutie o tom, či piť alkohol, malo byť osobné, zohľadňujúce faktory ako vek, rodina, osobná anamnéza, emocionálna pohoda a individuálne hodnoty.