Polícia obvinila muža, ktorý sa v Rožňave pokúsil zapáliť svoju bývalú partnerku

Obvinený 53-ročný Rožňavčan mal podľa polície opakovane proti jej vôli vyhľadávať kontakt so svojou 37-ročnou bývalou partnerkou. V stredu ju mal opätovne vyhľadať pri budove zdravotníckeho zariadenia v Rožňave. Žene sa vyhrážal smrťou a postriekal ju neznámou horľavou látkou do oblasti hlavy a rôznych častí tela.

"Žena v obave o svoj život vbehla do čakárne pred ambulanciou. Muž pred čakárňou horľavou látkou postriekal aj príbuznú ženy a látku vylial na dvere čakárne i podlahu. Potom s úmyslom poškodiť zdravie týchto osôb sa snažil hodiť zapálenú cigaretu do čakárne a zápalkami, ktoré mal pri sebe, iniciovať zapálenie horľavej látky. Našťastie sa mu to nepodarilo, pretože mu v tom zabránili duchaprítomní ľudia v čakárni aj poškodená žena," priblížila Ivanová.

Z miesta činu sa pokúsil ujsť

Následne pred vchodom do budovy horľavou látkou postriekal aj ďalšieho ženinho príbuzného do oblasti očí a kapotu osobného motorového vozidla, zapálenie sa mu ani v tomto prípade nepodarilo. Z miesta činu chcel po skutku ujsť. Zadržali ho privolaní príslušníci polície, ktorí ho eskortovali do cely predbežného zaistenia. Vyšetrovateľ už spracoval aj podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby. "Poškodeným osobám spôsobil svojím konaním podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s dobou liečenia do troch dní a škoda na majetku v čakárni pred ambulanciou bola vyčíslená na 100 eur," dodala krajská policajná hovorkyňa.