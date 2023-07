Wlachovský víta návrat USA do UNESCO: Vyzdvihuje jeho rolu pri umelej inteligencii AI či klíme

BRATISLAVA - Návrat Spojených štátov amerických do UNESCO je výbornou správou nielen pre organizáciu samotnú, ale aj pre celý multilaterálny systém. V utorok to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský. Informoval o tom komunikačný odbor jeho ministerstva.

"Opätovné členstvo USA v UNESCO je silným politickým signálom, ktorý potvrdzuje význam organizácie pri riešení výziev 21. storočia," vyhlásil Wlachovský z dejiska samitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse. Zdôraznil, že UNESCO v súčasnosti zohráva dôležitú úlohu pri regulácii využívania umelej inteligencie (AI) či neurotechnológiách, ako aj pri riešení celosvetových výziev súvisiacich s klimatickými zmenami, šírením dezinformácií či nenávistných prejavov v online priestore.

Spojené štáty americké uložili listinu o prijatí Ústavy Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) u depozitára v Londýne, čím sa oficiálne stali 194. členským štátom tejto špecializovanej agentúry OSN. K tomuto aktu USA pristúpili po rozhodnutí Generálnej konferencie UNESCO na jej piatom mimoriadnom zasadnutí koncom júna, ktorým im boli udelené hlasovacie práva, ako aj právo kandidovať do orgánov UNESCO. USA plánujú postaviť kandidáta na člena Výkonnej rady UNESCO už počas novembrového 42. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO.

Súčasťou návratu Spojených štátov je aj plán splatenia dlhu voči UNESCO

Súčasťou návratu Spojených štátov je aj plán splatenia dlhu voči UNESCO vo výške viac než pol miliardy dolárov. Od návratu USA sa očakáva posilnenie univerzálnosti, geopolitickej vyváženosti a inklúzie organizácie, ako aj odborných a programových kapacít UNESCO, uvádza slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Spojené štáty, jeden zo zakladateľských štátov UNESCO, boli do roku 2011 dôležitým prispievateľom do rozpočtu tejto organizácie, až kým do nej nevstúpila Palestína, pripomenula agentúra AFP. Vtedy USA pozastavili svoje príspevky.

Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2017 oznámil odchod z organizácie s odôvodnením, že je zaujatá voči Izraelu. Obe krajiny vystúpili z UNESCO k 1. januáru 2018. USA sa stiahli z UNESCO aj v roku 1984 za vlády prezidenta Ronalda Reagana. Do organizácie sa potom vrátili až v roku 2003.