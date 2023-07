KĽDR obvinila USA zo špionáže: Odpálila tak balistickú raketu smerom k Japonskému moru

SOUL/TOKIO - Severná Kórea odpálila v stredu balistickú raketu dlhého doletu smerom k Japonskému moru. Oznámila to juhokórejská armáda, informuje správa agentúry Jonhap. K odpalu došlo v čase zvýšeného napätia v oblasti, KĽDR totiž len pred dvoma dňami obvinila USA z provokatívnych špionážnych aktivít v blízkosti jej územia a pohrozila "šokujúcimi" následkami.

Podľa juhokórejskej armády došlo k odpalu z oblasti v Pchjongjangu alebo jeho okolí približne o 10.00 h miestneho času. KĽDR naposledy odpálila raketu dlhého doletu 13. apríla, pričom išlo o medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-18.

Dopadnú mimo výhradnej ekonomickej zóny

Japonsko bezprostredne po odpale odhadovalo, že "raketa alebo rakety" dopadnú mimo jeho výhradnej ekonomickej zóny, a to do mora približne 550 kilometrov východne od Kórejského polostrova. Kim Jo-džong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una vydala v uplynulých dvoch dňoch ostré vyhlásenia, v ktorých tvrdila, že americké vojenské špionážne lietadlá "prenikli" do oblasti nad výlučnou ekonomickou zónou KĽDR.

Zároveň varovala, že KĽDR podnikne "jasné a rozhodné" kroky proti americkým pozorovacím lietadlám v tejto oblasti a vyhrážala sa aj prípadným "šokujúcim" incidentom. K najnovšiemu odpalu došlo zároveň v čase, keď sa v Litve koná summit Severoatlantickej aliancie a v Indonézii zase summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).