Chystá sa ďalšie zdražovanie: Krabička cigariet denne vám môže vybieliť účet! Rezort chce ozdraviť financie aj vaše pľúca

BRATISLAVA – Kritická situácia so štátnymi financiami len pred pár týždňami zahltila mediálny priestor. Pokiaľ by sme chceli najbližšie roky prežiť bez zbytočného zadlžovania sa, rezort financií by musel predstaviť ambiciózny plán, ako sa k tomuto cieľu dostať. Neprešla dlhá doba a jedno z možných riešení sa už na stole šéfa financií pomaly ale isto rysuje. Má to však jeden háčik, Slováci by si po novom mohli priplatiť na cigaretách, nepotešia sa ani majitelia viacposchodových domov.

archívne video

Rezort financií si pre ozdravenie štátnych peňazí pripravil ambiciózny plán. Upraviť by sa tak mohli dane z nehnuteľností, či zdanenie tabakových výrobkov. Pomôcť by však mohli aj také maličkosti, akými je zníženie miery byrokracie pri DPH. Ministerstvo financií pod vedením ministra Michala Horvátha však ani zďaleka nekončí. Plán na ozdravenie verejných financií by mohol zahŕňať aj škrtanie nadbytočných výdavkov.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Poverený minister Horváth vo svojom rezorte uvažuje aj nad vyššom zdanení nehnuteľností, ktoré majú viacero podlaží. Podľa rezortu by bol tento krok jednoznačne spravodlivejší. „Aby daň odzrkadľovala celkovú veľkosť danej nehnuteľnosti, nielen plochu najväčšieho poschodia. Cieľ je zvýšiť férovosť aj v rámci zdaňovania stavieb,“ povedal šéf rezortu.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Niektoré strany sa k návrhu priklonili, iné ho bojkotujú: Rezort sa snaží pomôcť budúcej vláde

Medzi politikmi, ktorí by návrh podporili je aj dlhodobý odporca zvyšovania daní Richard Sulík (SAS). Ten však svoje rozhodnutie opodstatnil tým, že k zvýšeniu by sa priklonil len v tom prípade, ak by došlo k zníženiu iných daní o rovnaký objem.

Galéria fotiek () Richard Sulík

Zdroj: Topky/Ramon Leško

K bojkotu týchto rozhodnutí sa uchýlila strana Smer-SD. Jej predseda Robert Fico tvrdí, že komentovať rozhodnutia dočasnej vlády. „Však 30. septembra končia. Komentovať návrh vlády, ktorá neexistuje nemá dnes žiadny zmysel,“ vyjadril sa predseda strany.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Podľa povereného šéfa rezortu však ide o návrh, ktorý by mohol pomôcť budúcej vláde, nehľadiac na to, kto v nej bude sedieť. „Tuto ide o konkrétnu prípravu legislatívnych opatrení tak, aby vláda, ktorá bude po voľbách, mohla tieto opatrenia rýchlo schváliť,“ priblížil minister.