Ako dlho sa Boris Kollár pozná so svojim menovcom?

Kde môže prameniť konflikt?

Ako by reagoval s odstupom času na incident, keď Barbora Richterová hodila ročného syna?

Kto bol ešte svedkom incidentu?

Uvažuje, či odíde z politiky a čo odkazuje svojim politickým oponentom?

EXKLUZÍVNE Boris Kollár o kauze Richterová: Mám dôkazy, že ponúkal aj iným dievčatám peniaze, aby ma diskreditovali

Kto je Barbora Richterová?

Pýtate sa na jej minulosť, kým sme sa stretli?

Áno. Kým bola?

Doteraz som nekomunikoval na túto tému s médiami, lebo som mal na zreteli dobro mojich detí. Pri všetkej úcte, nechcem sa ani teraz vyjadrovať, kto je Barbora Richterová. Nechcem ublížiť deťom.

Čo to znamená? Má nejakú pochybnú minulosť?

Nie je to pekná minulosť. A nebudem sa viac k tomu vyjadrovať s ohľadom na deti.



Spomínate si, kedy sa začala o vás pani Richterová takto „intenzívne zaujímať!? Ako dlho trvajú tieto statusy a útoky?

Začalo to v októbri, novembri. Potom na chvíľu tie útoky ustali. Intenzívne to začalo nedávno.



Tušili ste, že až takto ďaleko to zájde?

Nie. V živote by ma to nenapadlo.



Písala najskôr túto kritiku pani Richterová vám osobne, alebo rovno začala s medializovanou paľbou verejných statusov bez predchádzajúceho upozornenia

Išla rovno do médií. Je to veľmi vtipné, pretože chcela na papieri výživné. Komunikácia s ňou nebola veľmi príčetná. Považoval som za lepšie, ak sa dohodnú právnici. Pripravili zmluvu, ako by to malo vyzerať. Mala sa ísť podpisovať. A v deň, keď sme ju mali podpísať, s ktorou sme obaja súhlasili, vyšiel článok o mne, kde ma úplne ogrcala. Tak som si povedal, že za takýchto okolností nie som ochotný zmluvu podpísať. Odvtedy to začalo. Barbora Richterová hovorí, že sa jej jedná o dobro svojich detí, že sa o nich nestarám. Ale keď chcem Artura k sebe, tak mi ho nedá.

Kedy ste naposledy videli svoje deti, ktoré máte s Barborou Richterovou?

Myslím, že to bolo koncom januára. Odvtedy som Artura nevidel. Budem musieť počkať na súd a tam požiadam o striedavú starostlivosť pre obe deti. Chýba mi, trávil som s ním veľa času. Boli sme na lyžiach, chodil som s ním po dovolenkách. Bol som s ním od útleho detstva. Je mi veľmi blízky.

