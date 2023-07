Rúti sa váš vzťah do záhuby? Ak ste spozorovali týchto sedem znakov, je čas na vážny rozhovor

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Každý vzťah zažíva tie krásne chvíle, ale aj krízy, ktoré dokážu partnerov poznamenať. Ak je váš vzťah aktuálne plný pádov a hádok, je potrebné sa zamerať na určité veci. Možno si nedokážete pomôcť a pýtate sa sami seba – stojí to ešte za to?

Všetky vzťahy sú odlišné a každý je individuálny. To, čo vyhovuje a pomohlo inému páru, nemusí vám. Ste dve osobnosti a ani jeden z vás nie je 100 %-ná kópia niekoho iného. Ak však vnútorne cítite, že niečo s vašim vzťahom nie je v poriadku, otvorený rozhovor je zaručený spôsob, kde zistíte, či sa niečo deje. Možno ste už so svojim partnerom o tom hovorili a aj napriek uisťovaniu, že je všetko v poriadku, sa neviete zbaviť pocitu odlúčenia. Toto sú znaky, že s vašim vzťahom to ide dolu vodou a mali by ste zvážiť ďalšie kroky.

1. Vyhýbanie sa času, ktorý môžete stráviť spolu

Rušia spoločné plány bez opýtania, neiniciujú rande alebo sa rozhodli radšej tráviť voľné dni s priateľmi. Ak sa aj váš partner vyhýba akejkoľvek komunikácii s vami, či už ide o sms alebo hovory, ide o varovný signál, ktorý by ste nemali prehliadnuť.

Práve tento nezáujem a odlúčenie by mohli signalizovať, že ich city sa vytratili a už vás nevnímajú ako partnera, ale iba človeka, ktorému sa chcú vyhnúť. Pretože, ak ste bezhlavo zamilovaný do niekoho, chcete s ním byť každú voľnú minútu a ak ju aj nemáte, snažíte sa s danou osobou komunikovať aspoň cez sms správy. Ďalší z dôvodov, prečo partner s vami prestal komunikovať je jednoduchý - nevie to. Nevie, ako má vyjadriť čo cíti a nechce vás zraniť. Boja sa dôležitého a nepríjemného rozhovoru.

2. Nie sú až tak láskaví

Všimli ste si, že vás váš partner prestal držať za ruku, neoslovuje vás obľúbenou prezývkou alebo zmizla všetka intimita? Je to niečo, čo by ste ignorovať nemali, pretože došlo k posunu vo vašej intímnosti, ktorú má každý pár vybudovanú. Áno, sú obdobia, kedy partner nemusí mať chuť na sex, pretože má stresové obdobie alebo sa mu nedarí v pracovnej oblasti. Ak však toto obdobie trvá dlhšie a nevidíte dôvod, prečo by sa vám mohol vyhýbať, ide o ďalší varovný signál.

3. Stále sa nájde dôvod na hádku

Váš vzťah bol vždy veľmi harmonický a hádka bola niečo výnimočné. Teraz však prežívate obdobie, kedy je pokoj a uvoľnená nálada niečo, čo je vzácne ako šafran. Na rovnakej vlne ste málokedy a hádky začínajú byť o obyčajných veciach, ako napr. čo budete večerať a aký film si pustíte. Možno ide o umelé vytváranie problémov a vyvolanie zlého pocitu u vás, aby ste vzťah ukončili vy. Nechcú byť tou „zlou osobou“, ktorá ukončila vzťah a už ďalej nechcela bojovať. Ak vy na ich hru nepristúpite a snažíte sa hľadať nápravu alebo riešenia, sú ešte viac nervózny. Hádať sa a mať nezhody vo vzťahu je normálne, ale ak je to neustále alebo sa to nikdy nevyrieši, v hre môže byť oveľa väčší problém.

4. Začali sa vyhýbať otázkam o budúcnosti

Ak niekoho ľúbite a plánujete s ním budúcnosť, chcete si plánovať a tvoriť si spoločné sny. Riešite otázky a zaujímate sa o to, ako váš partner vidí budúcnosť. Pokiaľ vaše city začali chladnúť, snažíte sa týmto otázkam vyhýbať. Bojíte sa povedať, že s danou osobou už budúcnosť nevidíte. Berte to ako jasno blikajúci červený signál, ktorý vás varuje pred niečím, čo nemá budúcnosť z dlhodobého hľadiska.

5. Hrajú divadlo

Možno ste si pri predchádzajúcich bodoch povedali, že to sedí na vášho partnera, ale stále vám dáva určitú dávku pozornosti, aj keď iba v dôležitých časoch. Nejde o to, aby vám partner dával svoju pozornosť iba občas alebo iba do určitej miery. Mal by sa snažiť byť pre vás všetko a byť tu pre vás stále, keď ho potrebujete. Môžeme to prirovnať k ľuďom, ktorí sa ozvú iba na vaše narodeniny. Celý rok sa neozvú a myslia si, že jedna správa to zachráni. Áno, je dobrý pocit vedieť, že na vás myslia, ale vy chcete viac. Presne toto isté je aj vo vzťahu. Nebojte sa chcieť viac a nebojte sa ozvať, ak si myslíte, že by ste si zaslúžili viac pozornosti. Neuspokojte sa iba s niekoho omrvinkami.

6. Vnútorný pocit neoklamete

Možno ste si to ani nevšimli, možno to trvá už dlhšie. Veľakrát je strata záujmu pomalá a partner si to ani nevšimne. Potom si to uvedomíte, ale oni sa začnú tváriť, že je všetko okej alebo sa snažia otázkam vyhýbať. Práve toto pasívne a chladné správanie vás donúti premýšľať nad tým, čo sa deje a prečo sa to deje. Vaše srdce je to, ktoré sa prvé zamilovalo a aj prvé zbadá, že niečo nie je v poriadku. Nenechajte sa oklamať sladkými rečami a zistite, čo sa deje a či sa to dá ešte zachrániť.

7. Necítite sa šťastný

Zvážte to, ako sa cítite, keď ste s prítomnosti partnera a keď ste sami. Kedy sa cítite lepšie? Zásadná otázka, ktorej odpoveď zmení všetko. Ich nedávne správanie spôsobilo to, že sa necítite príjemne a myslíte si, že stratili záujem, komunikujú s niekým iným alebo neberú váš vzťah ako prioritu. Musíte to zvážiť a dobre sa nad tým zamyslieť. S tou pravou osobou sa budete neustále cítiť dobre.

Ak aj váš vzťah trápia niektoré z vyššie uvedených bodov, popremýšľajte nad tým. Oplatí sa bojovať alebo to už nemá cenu?