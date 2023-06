Nové tabuľky robia šoférom problémy: Nedostanú sa s nimi ani do garáže! Jasný odkaz ministerstva vnútra

Na to, že nový dizajn má spôsobovať problémy niektorým vodičom, upozornila RTVS. „V podstate sa mi to stáva všade. Nikde vo svete som nikdy nevidel, že by mala v strede nuly bodku. Samozrejme to spôsobuje problém. Oslovujete vrátnikov, musia vás púšťať manuálne cez rampy. Toto sa nedoriešilo,“ posťažoval sa jeden z majiteľov novej tabuľky. Nemá byť jediný. Podobných prípadov je viac.

Rezort vnútra napriek tomu zmeny nechystá. Naopak, sú to parkovacie domy, ktoré by si mali systémy na čítanie značiek aktualizovať podľa platnej vyhlášky. „Zároveň majiteľ vozidla by si mal dať pozor, či náhodou to evidenčné číslo nie je niečím prekryté, zakrivené alebo nejakým spôsobom inak nastavené ako by malo byť podľa platných pravidiel,“ uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

Odborníci však tvrdia, že ešte nejaký čas potrvá, kým budú tieto nepríjemné problémy odstránené. „Bude trvať nejaký čas, aby vlastne dodávatelia týchto technológií urobili také zmeny, aby toto nebol problém. Tie softvéry, ktoré dnes spracúvajú, oni sú nastavené a majú aj vlastnosť sami sa učiť a sú nastavané na rôzne typy,“ uviedol pre televíziu šéf Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák.

K zmenám došlo od začiatku tohto roka. Nový font písma nahradil desaťročia používané písmo. Podľa rezortu vnútra už totiž nespĺňalo moderné trendy a požiadavky kladené na čitateľnosť písma predovšetkým za zníženej viditeľnosti a na automatizované spracovanie evidenčných čísel z tabuliek na rôzne účely. Po novom už značky neobsahujú ani skratku okresu.

Nový dizajn ŠPZ vznikol v Ateliéri Typo na pôde Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU. Dodržané boli aj základné požiadavky na tabuľky, ktoré sú kladené zákonom o cestnej premávke.