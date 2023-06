Vznikol web, ktorý vyzýva na lynč lekárov: Opäť pre interrupcie! Zaujímavé prepojenia, môže ísť o trestný čin

BRATISLAVA - Zdá sa, že to, čo robia ženy so svojimi telami, je stále témou, najmä pre mužov. Najnovšie vznikla webová stránka potratari.com, ktorá priamo vyzýva na lynčovanie lekárov, ktorý sú za interrupciu alebo ich vykonali.

Na webový portál potratari.com upozornil jeden z lekárov a členov LOZ Maroš Rudnay na sociálnej sieti. "Na Slovensku sa už robia lynčovacie zoznamy lekárov - konkrétne ide o kauzu potratari.com - niekto založil stránku, kde zverejňuje zoznam “potratárov” - tj. lekárov, ktorí majú podporovať alebo vykonávať potraty. Pointa je, že sú tam popredné mená gynekológie na slovensku vrátane 2 prednostov klínik LF UK (tj. moji kolegovia) a hlavného odborníka MZ SR na gynekológiu, alebo napr. prednostu najlepšej pôrodnice na Slovensku - Dr. Kaščák z Trenčína. Stránka ponúka možnosť pridávať ďalších takže som veľmi zvedavý, kto ďalší sa tam objaví," napísal Rudnay.

Kto je za týmto konkrétnym portálom nie je jasné, pretože doména je v USA, no existuje aj slovenská, zatiaľ neaktívna verzia potratari.sk. "Tento registrátor si zaregistroval aj tieto domény, vyberám tie s "najkresťanskoláskovejšími" názvami: homoloby.sk, cognit.sk, grevio.sk, deusvult.sk, milicia.sk, disent.sk, sodomiti.sk, kruciada.sk, slnieckari.sk, kolaboranti.sk, comint.sk, vrahovia.sk, apostolat.sk, devinantni.sk - všetky tieto domény si zaregistrovala firma Cognit s.r.o. Firma, ktorá má dvoch konateľov a jedným je Andrej Ralbovský," uviedol na sociálnej sieti.

Ako uviedol Rudnay, Ralbovský je pritom spojený s Chromíkovou Alianciou za rodinu. "Pán Ralbovský totižo nechýba pri žiadnej petícii a kcii kresťanských ultrakozervatívcov (myslím, si, že tu je názov fundamentalisti možno na mieste) a ich organizácií, z ktorých rozhodne je jedna najprominentnejšia - Aliancia za rodinu. Naposledy, cca 3 mesiace dozadu sa AzR prezentovala takto: “Signatári viacerých organizácií a zástupcovia občianskeho a kultúrneho prostredia Anton Chromík, Tomáš Kováčik, Patrik Daniška, Renáta Ocilková, Peter Janků, Andrej Ralbovský, Stanislav Gunčaga, Juraj Šúst a Robert Mátéffy odovzdali na Úrad vlády petíciu „Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!“" napísal lekár.

Môže ísť o trestný čin

Odborník na trestné právo a lekár Peter Kováč pre Noviny PLUS TV JOJ povedal, že na spomínanom webe vidí rovno tri porušenia trestného zákona. "Ak sa na stránku pozrieme trestnoprávnou optikou, potom jej obsah môže napĺňať skutkové podstaty viacerých trestných činov. Ide o porušovanie autorského práva, nakoľko veľmi pravdepodobne chýbajú súhlasy od vlastníkov autorských práva na použitie fotografií," uviedol pre portál ako prvé odborník.

Za závažnejší skutok však považuje trestný čin ohovárania a aj samotný obsah stránky. "Vedel by som si predstaviť aj stíhanie za trestný čin vydierania, nakoľko autor či autori stránok sa zverejnením mien a fotografií snažia donútiť lekárov, aby upustili od realizácie niektorých zdravotných výkonov," upozornil Kováč.

Interrupcie sú stále témou

Obmedzenie interrupcii je na Slovensku stále témou. Dlhodobo sa o to snaží Anna Záborská, ktorá to však vidí ako pomoc ženám. Sťažené potraty majú aj v Poľsku, kde je to dlhodobý problém a kvôli tomu umierajú ženy. Len nedávno ľudí opäť vyhnala do ulíc smrť Doroty, ktorá najskôr prišla o svoje nenarodené dieťa a potom čoskoro sama podľahla otrave krvi.

Ak by došlo k potratu, Dorota by možno ešte žila tak ako Justyna, Agnieska, Izabela či Ania pred ňou. "Zákaz potratov v Poľsku zabíja, ako sme predpovedali od začiatku. Lekári sa totiž boja, nechcú zachraňovať životy žien, boja sa o svoju kariéru," povedala Monika Roza z liberálnej občianskej platformy pre tagesschau.

Pritom neuplynul ani rok, čo boli demonštranti naposledy v uliciach. A s podobným mottom. V tom čase pochodovali za Izabelu, 30-ročnou tehotnú ženu, ktorá zomrela. Izabelu previezli do nemocnice v 22. týždni tehotenstva po strate plodovej vody. Podľa jej SMS správ rodine lekári smrť dieťaťa zrejme očakávali a odmietli čokoľvek urobiť. Keď sa určilo úmrtie dojčaťa a plod sa mal vybrať cisárskym rezom, Izabela zomrela.