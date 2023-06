Populistický zákon, ktorý vraždí! Dorota umrela, lebo ju lekári museli odmietnuť: Nepomohli ani masívne protesty

„Chceme lekárov, nie misionárov,“ hlásali demonštranti vo Varšave a ďalších poľských mestách. Čoraz častejšie je hnev namierený nielen proti politikom, ale aj proti lekárom. Oni podľa demonštrantov váhajú aj v prípadoch, keď je v Poľsku interrupcia ešte povolená a naliehavo potrebná, a to v prípade ohrozenia života matky.

archívne video

Dôvodom protestov bolo nedávne úmrtie 33-ročnej Doroty, ktorá najskôr prišla o svoje nenarodené dieťa a potom čoskoro sama podľahla otrave krvi. Ak by došlo k potratu, Dorota by možno ešte žila tak ako Justyna, Agnieska, Izabela či Ania pred ňou. "Zákaz potratov v Poľsku zabíja, ako sme predpovedali od začiatku. Lekári sa totiž boja, nechcú zachraňovať životy žien, boja sa o svoju kariéru," hovorí Monika Roza z liberálnej občianskej platformy pre tagesschau.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Interrupcie v Poľsku sú vo väčšine prípadov nezákonné

V roku 2020 Ústavný súd rozhodol: Interrupcia je legálna len v prípade znásilnenia alebo ak je ohrozený život nastávajúcej matky – ale už nie v prípade chorého plodu. To šokovalo mnohé ženy a nielenže prakticky znemožnilo potrat, ale ohrozilo aj životy tehotných žien. Strach z odsúdenia za umelé prerušenie tehotenstva počuť aj z úst gynekológov.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Tón je však stále drsnejší aj voči lekárom. Ženská aktivistka Marta Lempartová na internete napísala, že najmä gynekológovia sú „obzvlášť konzervatívni.“ Obvinenia sú vážne, vláda však akúkoľvek spojitosť s legislatívou odmieta. Premiér Morawiecki sa priamo vyjadril k smrti 33-ročnej Doroty z Nowého Targu na juhu Poľska: "To, čo sa stalo, je mimoriadne smutné, ale dnes by sme ešte nemali robiť žiadne závery, pretože prebieha vyšetrovanie, ktoré snáď čo najskôr prinesie objasnenie pre verejnosť. Nemali by sme zväčšovať utrpenie rodiny politizáciou. Chcem však povedať jasne: Ak je život a zdravie ženy v ohrození, poľské právo nedáva inú možnosť – potom treba zachrániť život ženy. Potrat nie je nikdy jednoduchá voľba, ale niekedy je jednoducho nevyhnutný."

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Prípad tehotnej Doroty otriasol demonštrantmi

Na demonštrácii vo Varšave 33-ročná demonštrantka Justyna povedala: "Dnes som tu, pretože súcitím s Dorotou. Bola v rovnakom veku ako ja. Keď pomyslím na to, že raz budem tehotná, bojím sa, pretože v Poľsku sa momentálne necítim bezpečne ako žena,“ hovorí. Sara, 26-ročná, hovorí, že nemôže uveriť tomu, čo sa deje v Poľsku. „Bojujeme za úplne základné ľudské práva,“ povedala pre ZDF.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Neuplynul ani rok, čo boli dnešní demonštranti naposledy v uliciach. A s podobným mottom. V tom čase pochodovali za Izabelu, 30-ročnou tehotnú ženu, ktorá zomrela. Izabelu previezli do nemocnice v 22. týždni tehotenstva po strate plodovej vody. Podľa jej SMS správ rodine lekári smrť dieťaťa zrejme očakávali a odmietli čokoľvek urobiť. Keď sa určilo úmrtie dojčaťa a plod sa mal vybrať cisárskym rezom, Izabela zomrela.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

„Nechcem zomrieť na tehotenstvo“, „Stop násiliu na ženách“ si možno prečítať na plagátoch demonštrantov. Takzvané čierne protesty sa stali symbolom odporu žien voči vláde strany PiS (Právo a spravodlivosť). Strana PiS je pri moci už osem rokov. Niektorí odborníci sa domnievajú, že ich ženská politika by ich mohla stáť moc. Túto jeseň budú v Poľsku voľby.

Debata o interrupciách vytvára ďalšie rozpory v poľskej spoločnosti. Vo Varšave, kde sú protesty žien najväčšie, je každý deň vidieť aj takzvaný protipotratový kamión s obrázkami krvavých plodov. Takto sa „pro-life“ aktivisti snažia viesť kampaň proti potratom.

Na Slovensku chceli tiež obmedziť interrupcie

Úpravu interrupcií na Slovensku predkladá so železnou pravidelnosťou šéfka Kresťanskej únie Anna Záborská (OĽaNO). Parlament opäť odmietol jej návrh zákona o pomoci tehotným ženám. Ak by bol schválený, museli by ženy, ktoré chcú podstúpiť interrupciu, vypĺňať dotazník, v ktorom by uvádzali dôvody. V návrhu boli vymenované konkrétne formy, z ktorých by si mohli ženy vybrať. Uvádzali by, akú formu antikoncepcie používali a prečo sa rozhodli pre interrupciu. Lekár by musel ženu poučiť a dať jej zoznam združení a cirkví, ktoré poskytujú ženám finančnú či materiálnu pomoc v tehotenstve, ako aj informácie o tehotenskom alebo rodičovskom príspevku. V návrhu sa zavádzala tiež 48-hodinová čakacia lehota pri zdravotných dôvodoch.