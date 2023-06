Príhovor prezidentky na veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl

VIDEO Prezidentka Čaputová sa poďakovala členom Ozbrojených síl SR

"Tento rok sa koná pri príležitosti 30. výročia našich ozbrojených síl. Máme teda príležitosť zhodnotiť, akú cestu ozbrojené sily prešli a tiež si otvorene povedať, čo nás čaká v budúcnosti a na čo sa potrebujeme pripraviť. Za tri dekády od vzniku Slovenskej republiky prešli naše ozbrojené sily veľkými zmenami a dôležitými míľnikmi: od transformácie k profesionálnej službe po vstupe Slovenska do Severoatlantickej aliancie, až po adaptáciu na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v našom regióne.

Zbierali ste skúsenosti a šírili ste dobré meno Slovenska v početných operáciách a misiách v zahraničí. Viem, že mnohí z vás pritom pracovali v mimoriadnych podmienkach, pod veľkým tlakom a v permanentnom nasadení ďaleko od svojich rodín. Chcem vám za túto prácu veľmi poďakovať. Aj keď ste pre jej výkon nemali vždy tie najvhodnejšie podmienky, vždy ste tu boli pre občanov našej krajiny. Ste strategickou rezervou nášho štátu a ukázali ste, že v čase kríz sa na vás môžeme spoľahnúť.

Vážené dámy, vážení páni, na začiatku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine sme intenzívne vnímali možnosť prítomnosti ruských jednotiek až na našich hraniciach v prípade, ak by sa Ukrajina invázii neubránila. Vďaka odolnosti Ukrajincov a ich ozbrojených síl, ale aj vďaka našej materiálnej pomoci Ukrajine, sa túto hrozbu podarilo odvrátiť. Chcem oceniť, ako ste sa od samotného začiatku k tejto vojenskej agresii na ministerstve obrany a v ozbrojených silách postavili.

Išlo o podporu a zabezpečenie dodávok humanitárnej pomoci či vojenského materiálu a techniky brániacej sa Ukrajine alebo o poskytovanie výcviku ukrajinským silám. Išlo aj o zvládanie následkov vojny tu na Slovensku a o pomoc ľuďom, ktorí utekajúc pred vojnou prichádzali k nám. Aj preto dnes ocením dva vojenské útvary, ktoré sa na riešení dopadov ruskej agresie na Ukrajine tu na Slovensku podieľali. Popri tom ste dokázali plniť aj svoju hlavnú úlohu - pripravovať sa na obranu vlasti spoločne s našimi spojencami a podieľať sa na riešení následkov ďalších kríz.

Naša podpora Ukrajine je správnym krokom

Osobitne chcem však vyzdvihnúť vašu jasnú komunikáciou s verejnosťou o tom, že naša podpora Ukrajine je správnym krokom z hľadiska morálky aj medzinárodného práva. A je aj krokom logickým, pretože je investíciou do posilnenia našej vlastnej bezpečnosti. Pokračovať v tejto komunikácii odborne, slušne, vecne a s rešpektom je pritom povinnosťou primárne ozbrojených síl, ale všetkých zodpovedných predstaviteľov štátu. Pretože ak ide o bezpečnosť a obranu našej krajiny, politikárčenie musí ísť bokom.

Vážení prítomní, každý centimeter územia, ktoré ukrajinské sily ubránia a oslobodia je dobrou správou pre našu vlastnú bezpečnosť, pretože vojna sa nepribližuje k nám. Je však potrebné a zodpovedné povedať, že aktuálne vojenské zlyhania Ruskej federácie zatiaľ nič nezmenili na jej strategickom cieli, a tým je podmanenie si nášho východného suseda.

Nemôžeme si dovoliť podceniť schopnosť Moskvy regenerovať svoje sily a riziko, ktoré by takýto scenár predstavoval pre zvyšok Európy. Naopak, v nasledujúcich rokoch, ak nie dekádach, s ním musíme počítať. Tomu musia zodpovedať aj naše kroky a opatrenia. Vďaka kolektívnym zárukám našich spojencov sa naši občania môžu naďalej cítiť v bezpečí. Našu vlasť dnes chránia okrem vlastných ozbrojených síl aj spojenecké jednotky a ich cenné spôsobilosti. Chcem sa vám preto aj tu poďakovať za podporu, ktorú našim spojencom v tomto smere poskytujete.

Bezpečnejší sme však aj preto, lebo sa na všetky potenciálne riziká v Severoatlantickej aliancii spoločne a zodpovedne pripravujeme. Začiatkom júna som v Bratislave hostila samit najbližších spojencov v regióne - lídrov štátov Bukureštskej deviatky na východnej hranici Aliancie. Situáciu v našom regióne vnímame podobne. Na júlovom samite NATO vo Vilniuse preto budeme presadzovať, aby naše východné krídlo Aliancie bolo ešte bezpečnejšie. To znamená detailnejšie obranné plány pre náš región, spolu s jednotkami a posilami pripravenými na prípadnú obranu. A tiež s predvídateľnejšiu a koordinovanejšou prítomnosťou protivzdušnej a protiraketovej obrany.

2% HDP na obranu je z pohľadu Slovenska a našej bezpečnosti základným minimom

Verím, že tak ako predchádzajúca a súčasná vláda, bude mať aj tá, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb jasno v tom, že vynakladanie 2% HDP na obranu je z pohľadu Slovenska a našej bezpečnosti základným minimom. A že naše členstvo v Severoatlantickej aliancii je z pohľadu ľudských či finančných zdrojov a spôsobilostí, neporovnateľne menej náročné, ako keby sme tak robili sami, mimo Severoatlantickej aliancie.

To, že potrebujeme investovať viac do našej vlastnej bezpečnosti a obrany potvrdzuje aj bilancia uplynulých tridsať rokov. Ozbrojené sily sa nebudujú z roka na rok. Jedno politické rozhodnutie môže niektoré zložky alebo spôsobilosti ľahko zrušiť. Ich obnovenie alebo nahradenie však trvá roky, podobne ako nábor a výcvik nových ľudí. Zanedbané investície do obrany sa dnes snažíme dorovnať za náročných časových aj finančných podmienok.

Ozbrojené sily dnes potrebujú modernú techniku, infraštruktúru a výcvik. Potrebujú však aj kvalitný a motivovaný personál. To bude pre vedenie v ozbrojených silách znamenať potrebu nájsť spôsoby, ako udržať a zvýšiť motiváciu nových ľudí pridať sa k ozbrojeným silám.

Verím, že rozhodnutia, ktoré boli za posledné roky prijaté v oblasti navýšenia výdavkov na obranu alebo spustenia modernizácie ozbrojených síl k tomu prispejú a dodajú vám potrebnú stabilitu. Aby ste mohli pokračovať v nastúpených trendoch a naplniť Dlhodobý plán rezortu ministerstva obrany. Investície do obrany sú investície do bezpečnosti našej vlasti, nás a našich detí. Je povinnosťou nás, štátnych predstaviteľov, o nich aj takto komunikovať, a to aj v čase zložitejšej sociálno-ekonomickej situácie.

Sloboda je istotou len pre tých, ktorí majú odvahu ju brániť

Vážení prítomní, sloboda je istotou len pre tých, ktorí majú odvahu ju brániť. Slová gréckeho politika a generála Periklesa, ktoré vyslovil pred viac ako dvoma tisícročiami, platia aj dnes. Na obranu našej slobody a hodnôt nestačí len moderná technika. Treba aj odvahu a odhodlanie, ktoré je súčasťou celkovej odolnosti štátu. Práve tie sa snažia oslabiť naši oponenti, vrátane Ruska. Robia tak bez jediného výstrelu: hybridnými útokmi a dezinformáciami, ktoré chcú našu verejnosť rozdeliť a zmiasť. Pretože najľahší cieľ je práve ten, ktorý by bol bez spojencov či odhodlania a prostriedkov sa brániť. Mrzí ma, že týmto snahám sa v porovnaní s inými európskymi štátmi na Slovensku viac darí.

Táto situácia kladie nielen pred vedenie ozbrojených síl, ale najmä pred politických predstaviteľov štátu nové výzvy. Pretože potrebujeme viac investovať do opatrení, ktoré hybridné pôsobenie oslabia. Zároveň je úlohou predstaviteľov štátu dať vám väčšiu podporu, uznanie a spoločenskú váhu za vašu pripravenosť a odhodlanie brániť našu vlasť.

Vážené profesionálne vojačky, vážení profesionálni vojaci, pri tejto príležitosti vám chcem všetkým poďakovať za vašu vytrvalú službu našej krajine a našim občanom. Za uplynulé tri dekády ste boli súčasťou spoločného, a dovolím si povedať úspešného, príbehu našej nezávislosti, budovania a rozvoja samostatného demokratického Slovenska. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby to tak bolo aj naďalej. Prosím tlmočte moje poďakovanie aj do útvarov vo všetkých kútoch Slovenska a vojačkám a vojakom, ktorí pôsobia v misiách a operáciách za našimi hranicami."