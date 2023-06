Na Česko a Nemecko sa valia extrémne silné búrky: Vydané najvyššie výstrahy, aj pred tornádami! Čo hrozí Slovensku?

BRATISLAVA - Streda priniesla na Slovensko mohutný búrkový systém, ktorý páchal škody v mnohých mestách. Vyvrátené stromy, meškajúce vlaky, ale aj problémy na cestách. No vyzerá to tak, že to najhoršie nás ešte len čaká - na Slovensko sa totiž rúti pohroma, ktorá by so sebou mohla priniesť aj tornáda!

Posledné dni prajú milovníkom tepla, keď sa ortuť teplomera vyšplhala až k 35 stupňom Celzia. Najteplejší deň bol pritom dnešok (štvrtok 22. jún) a mnohí očakávali, že so sebou prinesie aj búrky z tepla. No nestalo sa tak. Avšak, mimoriadne silné búrky sa vytvorili nad Nemeckom a smerujú k našim západným bratom. A hrozí, že by mohli prísť aj ku nám.

Podľa portálu Meteo Slovensko totiž spomínané búrky môžu byť najsilnejšie v tomto roku. "Minimálne v západnej Európe nad Nemeckom a Českom pôjde o mimoriadne silné búrky. Dnešná nebezpečná búrková udalosť, na ktorú reagujú nemeckí a českí meteorológovia najvyšším stupňom výstrah, sa odohrá už o niekoľko hodín," informuje portál na sociálnej sieti. Meteorológovia upozorňujú, že búrky so sebou prinesú aj ideálne podmienky na vznik tornád, pričom najpravdepodobnejšie sa ničivý živel vytvorí vo východnom Nemecku a na západe Česka.

"Za zmienku v dnešných mimoriadnych búrkach stojí predovšetkým pravdepodobnosť superciel, na ktoré budú spočiatku, než sa búrky zorganizujú do búrkového systému, vynikajúce podmienky. Následne sa počas večera a noci nad Českom vyformuje búrkový systém, ktorý by mal podľa aktuálnych predpovedí doraziť v priebehu piatka vo výraznej podobe aj nad naše územie. Predpovedať presne to, v akej podobe dorazí búrkový systém na naše územie, je aj v týchto chvíľach obtiažne. Meteorológovia totiž doteraz netušia ani to, v akej podobe sa objavia nad Českom," upozornil portál. Avšak, ako dodali, podľa aktuálnych predpovedí by mal búrkový komplex doraziť nad severné až severovýchodné Slovensko, prehnať by sa mal aj cez východ krajiny, kde nie je vylúčená ani tvorba superciel.

"Búrkový systém a dnešné búrky budú s istotou páchať početné škody. Predovšetkým vetrom, alebo veľkými krúpami, ktoré sa môžu objaviť v supercelárnych búrkach nad Nemeckom a Českom. Čo sa však nášho územia týka, ani nám by sa nemali vyhnúť škody. Škody by mohol páchať búrkový systém vetrom, alebo prípadné supercely s veľkými krúpami. Existuje veľmi malá šanca aj na javy ako je tornádo. Treba povedať, že oproti Nemecku a Česku budú podmienky na vznik takéhoto javu o dosť zložitejšie a šanca bude nízka," konštatovali na záver.

Výstrahy pred extrémnymi búrkami

V západnej časti Česka hrozia dnes večer a v noci na piatok extrémne silné búrky. Výstrahy, ktoré vydal Český hydrometeorologický ústav, platí pre Prahu, časť Stredočeského a Juhočeského kraja a celý Plzenský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, a to od dnešnej 18. hodiny do piatka nadránom. Vo zvyšku Čiech, na Morave a v Sliezsku sa silné búrky môžu objaviť do 7. hodiny rannej.

"Vo štvrtok v podvečer, večer a v časti noci v piatok sa približne v západnej polovici Čiech môžu vyskytnúť extrémne silné búrky. Hlavným rizikom budú veľmi silné nárazy vetra aj okolo 110 km/h, veľké krúpy aj okolo piatich centimetrov a intenzívne krátkodobé prívalové zrážky (aj okolo 50 milimetrov). Večer nemožno vylúčiť najmä v Plzenskom a Karlovarskom kraji vznik tornáda," uviedli meteorológovia. Pravdepodobnosť je ale podľa nich nízka. V prípade extrémne silných búrok je podľa nich potrebné sa pripraviť na výpadky v energetike, problémy v doprave a škody na majetku.

Prvé intenzívne búrky sa majú tvoriť v alpskej oblasti na juhozápade Nemecka k večeru a večer a postupovať rýchlo nad západné a severozápadné oblasti Čiech. "Tu sa môžu spočiatku objaviť ešte aj izolovanejšie intenzívne búrky – supercely, v ktorých je najväčšie riziko veľkých krúp alebo v krajnom prípade aj tornáda. Búrka ale bude mať tendenciu sa pomerne rýchlo zlievať do väčšieho lineárneho komplexu, ktorý by mal postupovať počas noci až do severných a východných Čiech," uviedol vedúci konvektívnej skupiny pri ČHMÚ Martin Adamovský.

Pripravili sa aj České dráhy

Do ostatných častí Čiech, na Moravu a do Sliezska môžu v noci na piatok doraziť veľmi silné búrky, pri ktorých vietor bude fúkať rýchlosťou okolo 90 kilometrov za hodinu, krúpy môžu byť dvojcentimetrové a napršať môže zhruba 40 milimetrov vody. Výnimkou bude juhovýchodná Morava, kde budú búrkové prejavy najslabšie.

Na extrémne počasie sa už pripravili aj České dráhy. Tie kvôli výstrahám posilnili dispečing a pohotovostnú službu. Vo vybraných staniciach tiež pripravia zásoby vody a občerstvenia pre cestujúcich, ktorí by museli kvôli nepriazni počasia na dlhší čas prerušiť svoju cestu. České dráhy v tej súvislosti požiadali cestujúcich, aby v najbližších hodinách sledovali aktuálne informácie o premávke na železnici prostredníctvom webu s informáciami o mimoriadnych udalostiach alebo v mobilnej aplikácii Môj vlak. "Prosíme cestujúcich, aby sa na možné komplikácie pri cestovaní preventívne pripravili a vybavili sa na cestu tekutinami, jedlom, prípadne liekmi, ktoré pravidelne užívajú, a to aj v prípade cesty na kratšiu vzdialenosť," uviedol hovorca dráh Emanuel Vittek.