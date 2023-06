Veľký smútok medzi mnohými ľuďmi: Zomrel muž, ktorý povzbudzoval do života, ten jeho zobrala zákerná choroba

RUŽOMBEROK – Muž, ktorý svojou prácou obohatil stovky ľudí a ktorý bol obľúbený najmä medzi mladými, navždy odišiel. Rodák z východného Slovenska sa svojou prácou, hodnotami a odhodlaním postaral o to, aby plnohodnotne prežil celý svoj život, ktorý predčasne ukončila zákerná choroba. Pochovaný bude vo svojom rodisku už v piatok.

Kňaz, ktorý sa napriek všetkým predsudkom voči tomuto povolaniu tešil veľkej obľube. Svojou prácou dokázal zaujať najmä mladých ľudí, ktorým sa snažil byť dobrým pastierom. „Ciao, ciao, ciao bambini!“ (Ahojte deti!) znel pozdrav kňaza Jozefa Žvandu, ktorý často používal. Veriacim, ktorí mu boli zverení, no aj jeho blízkym- rodine a priateľom teraz neostáva nič iné, než sa s ním rozlúčiť rovnakými slovami.

Žvanda stál pri zrode Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtáššáka v Ružomberku, kde pôsobil vyše 20 rokov už od 1. októbra 2001. Jeho prácou bola taktiež opatera o duchovnú stránku študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Celý život prežil na základe jednoduchého motta: „Pokoj a dobro!“.

Život prežil v službe blízkym...

Jozef Žvanda sa narodil v Šarišských Dravciach do silno veriacej rodiny. Svoje prvé štúdium absolvoval na Gymnáziu v Lipanoch a neskôr vyštudoval aj Strojnícku fakultu Technicej univerzity v Košiciach (TUKE). Neskôr sa rozhodol pre kňazskú službu a nastúpil na kňazský seminár. Vysvätený bol 20. júna 1998 v Košiciach, kde neskôr aj pôsobil. V roku 2001 sa stal srdcom Univerzitného pastoračného centra na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde pôsobil až dodnes.

Posledné mesiace s veriacimi prežil na sociálnych sieťach. Dôvodom bola diagnóza vážneho onkologického ochorenia. Ani tento osud mu však nezabránil v tom, aby sa do posledného dňa pred ľuďmi ukazoval s úsmevom na tvári. Služba ľuďom mu dodala dostatok síl na to, aby oslávil svoje 25. výročie v kňazskej službe.

Nasledujúci deň sa však ocitol v rukách lekárov na jednotke intenzívnej starostlivosti v Ružomberku. Svojim priateľom a známym dokázal odoslať aj pozdrav. „Troška som schudol, ale žijem, neumieram. Ďakujem za vaše modlitby. Cítim sa lepšie, pokúsim sa dostať do kondície,“ povedal vo svojom pozdrave.

Na Jozefa Žvandu spomína aj kňaz, ktorý ho poznal už v dobách jeho prvých krokov ku kňazskej vysviacke. „Bol to dobrý chlap, svojim blízkym dal všetko. Pre všetkých si prial len to najlepšie a svojou dlhoročnou prácou to aj dokazoval. Ľudia ho mali radi a po jeho odchode naňho budú určite spomínať vo svojich modlitbách,“ povedal pre Topky kňaz Jozef.