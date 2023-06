Demokrati chcú iniciovať odvolávanie Kollára, zbierajú podpisy od poslancov

Podpisy podľa poslankyne Anny Miernej majú od poslancov, pôsobiacich v strane Demokrati, od Tomáša Valáška (nezaradený), pridali sa tiež niekoľkí poslanci za OĽANO, no SaS sa podľa Miernej nepridala. Odvolávaním chcú vyslať signál, že akékoľvek násilie je netolerovateľné. "Pre mňa je problém to, čo urobil predseda parlamentu, a že zopakoval, že by to znova urobil," povedala poslankyňa.

archívne video

Kollár tvrdí, že konal správne a urobil by to znovu

Na odstúpenie vyzvali Kollára v uplynulých dňoch viaceré strany. Šéf NR SR z funkcie odísť nemieni. Kollár o spore s bývalou partnerkou Barborou Richterovou hovoril na tlačových konferenciách, kde okrem iného priznal, že ju pred 12 rokmi udrel potom, ako ohrozila ich dieťa. Zároveň odmietol jej obvinenia, za ktorými vidí kampaň na jeho očiernenie. Trvá na tom, že v záujme ochrany dieťaťa konal správne a pokiaľ by chcel niekto ublížiť jeho dieťaťu, urobí to znova. Kollár zároveň v piatok podá trestné oznámenie na Richterovú a na ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov stoja za medializovanou kauzou o jej údajnom sledovaní.