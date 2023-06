Kollár o možnej kandidatúre Korčoka: Ak by bol jediný kandidát na prezidenta, podporili by sme ho

BRATISLAVA - Ak by bol Ivan Korčok jediným kandidátom na prezidenta SR, Sme rodina by ho podporila. Uviedol to v stredu predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. Jeho hnutie si chce však počkať na viacero kandidátov, či sa nenájde niekto, kto je viac "stredovo konzervatívnejší". Korčoka si cení, no je na neho príliš liberálny.