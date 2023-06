Prvá výzva z Programu Slovensko pôjde na podporu odborného školstva, informoval minister Balík

"Výzva je určená pre stredné odborné školy (SOŠ) a prináša inováciu oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu. Kombinuje investície do modernizácie školy, technologického vybavenia, ale zároveň aj do aktivít, ktoré sa týkajú priamo vzdelávania a potenciálne nových študijných programov," priblížil Balík. MIRRI tak vo výzve podľa neho kombinuje tzv. hard časť výzvy s tzv. soft časťou. "Školy si v rámci žiadostí budú môcť nakombinovať tie aktivity, ktoré potrebujú a sú potrebné pre ďalšie investície do budúcnosti regiónu," skonštatoval.

archívne video

Riadiť sa budú novým systémom

Z Fondu na spravodlivú transformáciu pôjde na hornú Nitru približne 220 miliónov eur. Ministerstvo plánuje v najbližšom čase vyhlásiť i ďalšie výzvy, ktoré budú smerovať aj na podporu obnoviteľných zdrojov energie, napríklad fotovoltiky na brownfieldoch.

Podpora odborného vzdelávania na SOŠ je prvou výzvou v rámci Programu Slovensko, celková alokácia predstavuje takmer 13 miliárd eur. Balík v tejto súvislosti vyhlásil, že sa budú riadiť novým systémom. "Nejdeme sedieť na peniazoch a sporiť ich až do konca programového obdobia. Rozhodli sme sa púšťať výzvy vo väčšom objeme už na začiatku, práve preto má aj táto výzva alokáciu 46 miliónov eur a kombinuje mäkké zručnosti s vybavenosťou škôl. Budeme sa snažiť toto isté robiť aj s ostatnými výzvami," ozrejmil minister. Do konca roka tak podľa neho plánujú vyhlásiť výzvy vo veľmi významnom objeme a zabrániť tak tomu, aby sa tlak presunul do konca programového obdobia.