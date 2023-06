Meteorológovia varujú: Už čoskoro hrozia búrky, v týchto častiach Slovenska aj intenzívne!

BRATISLAVA - Západná časť Slovenska má v sobotu príjemné slnečné počasie, no na mnohých miestach je dosť veterno. Naopak, východ Slovenska je zatiahnutý a panuje tam upršané počasie. Prehánky a búrky by mali už podvečer doraziť aj do západnej polovice.

archívne video

Pomerne výdatný dážď prináša na krajný východ vlniaci sa atmosferický front, informuje portál imeteo.sk. Kým v ostatných častiach Slovenska panuje príjemné počasie, tam dosť prší a nezmení sa to ani v nedeľu. Za uplynulých 24 hodín spadlo na krajnom východe od 15 do 50 mm zrážok. Najviac zrážok eviduje zrážkomerná stanica Vysoká nad Uhom.

Búrky sa môžu vyskytnúť už dnes, intenzívnejšie v nedeľu

Meteorológovia varujú, že prehánky a búrky môžu už v najbližších hodinách doraziť aj na západné Slovensko. Prinesú prechodné ochladenie. I keď nad naším územím prevláda vysoký tlak vzduchu, vo vyšších vrstvách je tlaková níž, ktorá má na svedomí vlhkosť. Práve vďaka tomu prichádzajú prehánky a búrky. S tými sa aktuálne pasujú v susednom Česku a Rakúsku. Dokonca tam vydali výstrahy prvého stupňa, hrozia prívalové zrážky a ojedinele aj krúpy.

Nie je vylúčené, že večer búrky dorazia na Považie, Záhorie či do okolia Bratislavy. Nemali by však byť nijako výrazné a nebezpečné. Ak máte na nedeľu plány v prírode, nemusíte ich rušiť, počasie by malo byť príjemné. Iné to budú mať obyvatelia východných regiónov Slovenska, kde možno zajtra očakávať intenzívnejšie búrky počas celého dňa. Po nich by sa však malo aj v tejto časti krajiny ukázať slnko a priniesť pravé letné počase s vysokými teplotami.