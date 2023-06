VIDEO Raši o eurofondoch: Ministerstvo hospodárstva nerozdelilo firmám 100 miliónov eur

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva (MH) má k dispozícii 100 miliónov eur z eurofondov, ktoré môže rozdeliť firmám na nákup nových technológií. Nepristúpilo však k tomu, lebo na to vraj nemá administratívne kapacity. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši.

Spomenul eurofondovú výzvu z konca minulého roka, ktorú ešte za bývalej vlády vyhlásil rezort hospodárstva pod vedením Karla Hirmana. Zameraná bola na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch. Jej cieľom bol nákup inovatívnych technológií, ktoré podniky vedia použiť pri svojej výrobe.

VIDEO Richard Raši o (ne)čerpaní eurofondov: Slovensko premárnilo 100 miliónov eur

"Napriek krátkosti času na prípravu žiadostí bol záujem enormný. Prišlo 380 žiadostí, viac ako 160 z nich prešlo aj odborným hodnotením," priblížil Raši. Napriek tomu však MH podporilo iba 14 projektov sumou 15 miliónov eur, aj keď má podľa neho k dispozícii peniaze na to, aby mohlo podporiť všetkých žiadateľov, ktorí prešli hodnotením.

Raši vyzval Dovhuna k pokračovaniu

Pripomenul, že Slovensku hrozí prepadnutie minimálne 800 miliónov eur zo starých eurofondov, ktoré je potrebné vyčerpať do konca tohto roka. Obstarávanie technológií ide cez výnimku zo zákona a je možné ich obstarať rýchlo, v priebehu pár týždňov. "Po komunikácii so žiadateľmi a ich dodávateľmi sme boli informovaní, že väčšina žiadateľov už má skočený proces verejného obstarávania a lehoty na dodanie predmetných technológií sú tri až štyri mesiace," podčiarkol Raši. Vyzval preto nového ministra hospodárstva Petra Dovhuna, aby sa tejto téme venoval a navýšil alokáciu v rámci výzvy. "Má na to peniaze, sú tu projekty dobré, schválené, pomôžu priemyslu," dodal poslanec.