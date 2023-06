Domácnosti si od budúceho roka značne priplatia: TENTO poplatok vám prevetrá peňaženky! Stúpnuť môže až na dvojnásobok

BRATISLAVA – Obce a mestá na Slovensku čaká zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred skládkovaním. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje, že lehota jeden rok je na všetky prípravy a finančné zaťaženie málo. Rezort životného prostredia preto žiadajú, aby im termín účinnosti novej legislatívy oddialil aspoň o tri roky. Pripravovať by sa tak mohli do roku 2027. V tejto chvíli však nie je jasné, aký bude verdikt.

archívne video:

Ceny za vývoz odpadu sú len čiastkovou položkou na výdavkovom liste väčšiny slovenských domácností. Pokiaľ sa však prichádzajúca legislatíva neoddiali, pre tisíce domácností by to znamenalo nárast tohto poplatku v niektorých prípadoch až na dvojnásobok. „Od budúceho roka by mechanicko-biologická úprava mala byť realitou, čo výrazným spôsobom predraží cenu poplatku za odpad pre občana," priblížil predseda ZMOSu a súčasný primátor Partizánskeho Jozef Božik.

Galéria fotiek () Na snímke pracovník Odvozu a likvidácií odpadu (OLO)

Zdroj: TASR - Marko Erd

Pokiaľ by tak aktuálne nová legislatíva vstúpila do platnosti, poplatky, ktoré by zaplatila 4-členná rodina, by sa viac než zdvojnásobili. Zatiaľ čo priemerná cena tohto poplatku za rok 2022 bola na úrovni 38,50€, s novým systémom by vzrástla až na 85,50€. Tento nárast by tak znamenal zvýšenie poplatku až o 114%.

Mechanicko-biologická úprava: Obec Trnavá Hora Zmesový odpad za rok Cena za vývoz komunálneho odpadu Priemerný poplatok 4-člennej rodiny Nárast Bez MBÚ 2022 106 ton 12 280€ 38,50€ S MBÚ 2024 100 ton (predpoklad) 18 785€ 82,50€ 114%

ZMOS očakáva podporu od štátu: Žiadajú nové riešenia

Božík je pri novej legislatíve odhodlaný rokovať o podpore zo strany štátu, nakoľko náklady na novú infraštruktúru sú podľa neho obrovské. Predstavitelia obcí zo ZMOSu zároveň vyzývajú k tomu, aby bolo určené stanovisko k štátu k správe komunálneho odpadu po roku 2035, kedy majú byť zrušené skládky odpadu.

Galéria fotiek () Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

„Napríklad či sa pustíme cestou obehového hospodárstva. To znamená, že podporíme centrá cirkulárnej ekonomiky, ktoré sú síce druhým najhorším spôsobom riešenia komunálneho odpadu, ale lepším, než ho ukladať do zeme," dodáva primátor mesta Šaľa Jozef Belický.