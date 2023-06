Združenia miest a obcí Slovenska požaduje vyplatenie solidárnej pomoci vo výške viac ako 50 miliónov eur

Galéria fotiek (1) Jozef Božik

Zdroj: Topky/Ramon Leško

ŠTRBSKÉ PLESO - Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva súčasného premiéra, aby sa čo najskôr našiel model na spriechodnenie aspoň časti garantovanej podpory schválenej v rozpočte. Pre prvý polrok 2023 by to pre samosprávy znamenalo solidárnu pomoc vo výške 54 miliónov eur. Na rokovaní Rady ZMOS-u na Štrbskom Plese to v pondelok uviedol predseda združenia Jozef Božik s tým, že ďalších 54 miliónov eur by malo prísť mestám a obciam v druhom polroku.