Začala sa schôdza Národnej rady: Vláda predloží svoje programové vyhlásenie

O vládnom programe a vyslovení dôvery kabinetu by mali zákonodarcovia hlasovať hneď po jeho prerokovaní. Ak ho nestihnú prerokovať v utorok do 19.00 h, pokračovať budú v diskusii ďalší deň. Okrem toho sa v ostatné rokovacie dni bude hlasovať o prerokovaných bodoch programu v štandardných časoch o 11.00 h a o 17.00 h, v piatky sa hlasovať nebude. Poslanci si zároveň o hodinu skrátili obedové prestávky, trvať budú od 13.00 h do 14.00 h.

Video: Vláda Ľudovíta Ódora schválila Programové vyhlásenie vlády

Dôraz na budúcnosť

Vláda v PVV deklaruje ako svoju prioritu okrem riešení aktuálnych problémov aj dôraz na budúcnosť, konkurencieschopnosť a úspech Slovenska. V kľúčových oblastiach sľubuje pripravenie strategických materiálov s konkrétnymi krokmi pre budúcu vládu. Zároveň vláda nebude otvárať kultúrno-etické témy.

Efektívne využívanie prostriedkov z Európskej únie

Kabinet si kladie za cieľ riadny chod štátu do volieb, zodpovedný rozpočet a proeurópsku a západnú zahraničnú politiku. Za kľúčovú považuje prípravu a implementáciu opatrení, ktoré pomôžu slabším príjmovým skupinám v boji s vysokou infláciou a jej dosahmi. Zabezpečiť chce efektívne využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie, aby sa minimalizovalo ich prepadnutie. Kabinet mieni navrhnúť spôsoby efektívnejšieho, transparentnejšieho a profesionálnejšieho riadenia týchto zdrojov. Za cieľ si dáva zároveň udržať a prilákať talenty.

Podľa Ústavy SR musí každá nová vláda do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred NR SR, predložiť svoj program a požiadať o dôveru. Ódorov kabinet odborníkov menovala prezidentka SR Zuzana Čaputová do funkcie 15. mája. Program tak mal parlamentu predložiť do polovice júna.