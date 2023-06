Polícia a blízki pátrajú po mladom konateľovi cestovky: Daniel zmizol bez stopy! Upozornenie pre dovolenkárov

BRATISLAVA - Rodina a blízki pátrajú po 39-ročnom Danielovi Markovi, ktorý bol naposledy videný 5. júna. Vtedy si do auta naložil bicykel, stan a ruksak. Odvtedy však o ňom niet ani chýru ani slychu. Daniel je zároveň aj konateľom známej cestovky Danny GOtravel.

Majiteľ úspešnej cestovnej kancelárie Danny GOtravel je nezvestný od 5. júna. Pátra po ňom jeho priateľka Nikola, rodina aj priatelia. Z kamerových záznamov bolo zistené, že z domu odišiel s bicyklom (BTWIN) naloženým v jeho aute, s turistickým ruksakom, v ktorom mal stan, spacák, pršiplášť a ďalším ruksakom, na ktorom je logo triatlonovej súťaže Ironman.

Podľa zverejnených informácií Daniel poslal domov obálku, v ktorej boli všetky jeho kľúče, vrátane kľúčov od auta, v ktorom odišiel. "Zatiaľ nemám žiadne nové informácie, čakám, čo povie polícia. Aj dnes som tam bola, ale nič nové o Danielovi neviem," povedala pre Topky jeho priateľka Nikola. Zo známky, ktorá bola na obálke s kľúčami, zistili, že bola odoslaná z Veľkých Levár. Daniela ako nezvestného nahlásili aj na polícii a jeho priateľka spolu s rodinou a kamarátmi po ňom pátrali aj sami. Zistili, že v Malých Levároch na Rudave v Bufete u Komára si ešte v pondelok 5. júna kupoval radlera v plechovke. Odvtedy sa po ňom zľahla zem.

Galéria fotiek (3) Daniel Marko

Zdroj: FB/HAKA

Upozornenie pre klientov

V utorok ráno zverejnila upozornenie pre klientov aj cestovná kancelária Danny GOtravel, v ktorej je Daniel konateľom. Keďže nemôžu konať v právnych a finančných úkonoch bez konateľa, niektorím cestujúcim vznikli pri cestovaní komplikácie v podobe zrušených rezervácií v hoteloch.

"Náš nie veľký tím zasiahla správa o nezvestnosti nášho konateľa Daniela Marka. Sme v kontakte s jeho rodinou a blízkymi, ktorí spolupracujú s políciou a pátrajú po ňom. Z našej pozície nie sme kompetentní konať v právnych a finančných úkonoch. Veľmi nás mrzí aktuálna situácia, ale hneď, ako budeme vedieť viac, budeme vás o tom informovať tu na facebookovej stránke," napísali z Danny GOtravel.

Vážení klienti Danny GO travel, Náš nie veľký tím zasiahla správa o nezvestnosti nášho konateľa Daniela Marka. Sme v... Posted by Danny GOtravel on Monday, June 12, 2023

"Klienti, ktorí sa nedostali k službám, ako mali, sa môžu obrátiť na políciu. Rovnako máme strach aj o Daniela, pretože 13 rokov dával do Danny GO travel dušu a všetok svoj osobný čas a nerozumieme, čo sa vlastne stalo. Preto vás zároveň chceme poprosiť o súčinnosť. Ak by ste mali o ňom nejaké informácie, rovnako sa prosím obráťte na políciu na číslo 158," dodali.

Popis nezvestného

Galéria fotiek (3) Nezvestný Daniel Marko

Zdroj: FB/D.M.

Meno a priezvisko: Daniel Marko

Narodeniny: 23.8.1984

Trvalý pobyt: Petržalka/ Bratislava

Vzhľad: 185 cm vysoký, 80 kg vyšportovanej postavy.

Naposledy mal na sebe tmavé (čierne alebo tmavomodré tričko), sivočierne dlhé turistické nohavice, ktoré sa cez zipsy na kolenách dajú skrátiť na kraťase a sivočierne topánky na ľahšiu turistiku.