Medzi zavraždenými v Nottinghame boli i dvaja vysokoškolskí študenti

LONDÝN - Medzi tromi zavraždenými osobami, ktoré boli nájdené v meste Nottingham na severe Anglicka, boli aj dvaja študenti tamojšej univerzity. V utorok to uviedlo vedenie Nottinghamskej univerzity. Informuje agentúra AFP.

"S veľkým smútkom potvrdzujeme náhle a nečakané úmrtie dvoch našich študentov, ktorí prišli o život pri nočnom incidente v centre Nottinghamu," uvádza sa vo vyhlásení univerzity.

Agentúra AFP pripomína, že polícia našla v noci na utorok v Nottinghame tri mŕtve telá. Ďalšie tri osoby utrpeli v meste zranenia po tom, ako do nich vrazila dodávka. Polícia sa domnieva, že oba incidenty spolu súvisia a zadržala podozrivého muža. Šéfka miestnej polície Kate Meynellová priblížila, že dve obete našli policajti na inej ulici, ako tretiu.

Vyšetrovanie je v začiatkoch

Vyšetrovanie je v počiatočných fázach, tím vyšetrovateľov sa snaží zistiť, čo sa presne stalo, dodala. Polícia zadržala 31-ročného muža pre podozrenie z vraždy, napísal denník The Guardian. Do pohotovosti bola uvedená aj protiteroristická jednotka, zatiaľ však nebolo vydané žiadne oficiálne vyhlásenie o tom, že by útok súvisel s terorizmom, píše AFP. Rodinám obetí vyjadril sústrasť aj britský premiér Rishi Sunak.