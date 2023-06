SASKA predstavila novú posilu: Na ich kandidátke skončilo známe meno! S politikou už má skúsenosti

Archívne video: SASKA predstavuje ďalšie tváre kandidátky

SASKA novú posilu predstavila ako odborníka na menšiny, bývalého splnomocnenca vlády pre rómske komunity "SASKA je strana so 14-ročnými skúsenosťami, plná odborníkov. Som veľmi rád, že sa dnešným dňom náš tím rozrastá o ďalšieho odborníka, ktorý bude pre nás obrovským prínosom. Ábel Ravasz je pre nás veľmi cenná posila, vďaka ktorej rozširujeme pole nášho záujmu aj o podporu a pomoc menšinám. Ako splnomocnenec spravil pre rómsku komunitu veľa dobrého. Spomeniem napríklad podporu pre zavedenie povinnej škôlky pre každé dieťa do päť rokov či vyslanie rekordného počtu terénnych pracovníkov do obcí," povedal šéf liberálov Richard Sulík.

Galéria fotiek (2) Ábel Ravasz

Zdroj: most-hid.sk

Ravasz považuje stranu s kvalitným programom a konkrétnymi riešeniami, preto sa rozhodol byť súčasťou jej kandidátky. „Ponúkam svoje dlhoročné skúsenosti v otázkach národnostných menšín, integrácie rómskych komunít a rozvoja regiónov Slovenska. Som pripravený pomôcť s programom a prinášať odborné riešenia, nielen prázdne sľuby. Mojou ambíciou je osloviť menšinového a regionálneho voliča, zabezpečiť im kvalitnú reprezentáciu v novozloženom parlamente či v exekutíve a zároveň posilniť menšinový a regionálny aspekt v politike SASKY. Richardovi Sulíkovi a strane Sloboda a Solidarita ďakujem za ponuku a teším sa na spoluprácu,“ uviedol.

Ravasz bol od roku 2016 splnomocnencom vlády pre rómske komunity. V roku 2020 bol po nástupe vlády Igora Matoviča odvolaný. V minuslosti tiež pôsobil v strane Most-Híd, v roku 2021 však z predsedníctva odstúpil.