Veľké zmeny v druhom pilieri: Z toho, ako hýbu s vašimi peniazmi, ostanete v ŠOKU! Dôchodkové spoločnosti sľubujú nárast

BRATISLAVA – Čas na vyslovenie nesúhlasu s novými a automatickými zmenami v II. pilieri už vypršal, novinky totiž prichádzajú do platnosti už od 1. júna. Ešte včera mali sporitelia posledný deň na to, aby sa rozhodli o presune svojich úspor do rizikovejších fondov, urobilo tak však len niekoľko tisíc z viac, ako 500 000 sporiteľov. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) v tom vidí záujem ľudí o vstup do predvolenej stratégie, tá by im mala priniesť vyššie dôchodky. Stručný prehľad fondov v II. pilieri vám situáciu ozrejmi.

Sporitelia do 55 rokov, ktorí sa nezaujímajú o svoje úspory v druhom pilieri a väčšinu z nich majú v garantovaných fondoch. Budú automaticky presunutí do predvolebnej investičnej stratégie, píše portál RTVS.

Sporitelia, ktorí sa pre II. pilier rozhodli, alebo im sporenie od 1. mája vzniklo automaticky majú možnosť vybrať si stratégiu sporenia v takom formáte, ktorý najviac vyhovuje ich potrebám a preferenciám. Najstabilnejšou a najistejšou voľbou je takzvaný dlhopisový fond, peniaze v tomto fonde sú stabilné, sporiteľ pri ňom však nemôže očakávať, že sa jeho nasporená suma výraznejšie zhodnotí, je totiž najmenej výnosný.

Pokiaľ sa nebojíte riskovať, môžete sa rozhodnúť pre sporenie prostredníctvom indexového, alebo akciového fondu. V oboch prípadoch ide o formu sporenia, pri ktorej sa zvyšuje riziko toho, že vami nasporená suma môže byť vo finále nižšia. Z dlhodobého hľadiska sú však v priemere výnosnejšie napriek vyššej miere rizika.

Podobnou optikou sa na naše sporenie pozreli aj v ADSS, pričom usúdili, že sporitelia by mali byť automatický presunutí do rizikovejších, no výnosnejších fondov. „Predovšetkým ide o to, že sporitelia majú peniaze v garantovaných fondoch, to sú tí pasívni. Tých budeme presúvať do indexových fondov,“ priblížil pre portál predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov.

Odborník na investície a dôchodky Ján Šebo pripomína, že pri indexových fondoch sa môžeme mať lepšie. „Dlhodobo najvýnosnejšie sú tzv. indexové fondy. Oni síce na jednej strane viac kolíšu, ale z dlhodobého hľadiska vedia dokázateľne priniesť sporiteľom vyšší výnos. Na druhej strane máme garantované fondy, ktoré nedokážu v čase poraziť ani infláciu,“ zdôraznil Šebo.

Sporitelia, ktorí nesúhlas s predvolenou investičnou stratégiou tak čakajú prvé zmeny a presúvanie úspor už od začiatku júna. Celý proces by mal napokon trvať dva a pol roka. „Každá správcovská spoločnosť si musela vytvoriť vlastný postup, má ho na webe. Tento postup musela odobriť aj NBS. Platí to, že každá DSS bude presúvať majetok postupne. Presuny bude robiť raz alebo dvakrát mesačne,“ priblížil Kotov.

„Cieľom je investovať úspory počas života tak, aby sa akceptovala kapacita rizika ktorú majú. To znamená, aby v nižšom veku dokázali agresívnejšie investovať a neskôr v tom vyššom veku sa časť úspor bude presúvať do dlhopisových fondov,“ dodal Šebo pre portál.