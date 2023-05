Len pár dní po stroskotaní vlády prichádza k ďalšej rošáde: Aha, po ktorom Hegerovom exministrovi skočilo KDH

Galéria fotiek (4) Majerský má novú posilu v KDH.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je už druhé volebné obdobie mimo parlamentu, a zdá sa, že to tentokrát chcú vážne zlomiť. Možno preto dochádza aj k ďalšiemu významnému prestupu doterajšej politickej figúry k ich radom, no otázne je, aké ovocie to prinesie. Do radov Milana Majerského sa totiž začleňuje exminister školstva z poverenej vlády Eduarda Hegera Ján Horecký.