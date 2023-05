Desaťročného chlapca okradol o telefón: Už v minulosti bol zlodej viackrát súdne trestaný

"Po mužovi začali policajti okamžite pátrať, našli ho do niekoľkých hodín. Následne ho vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Prievidzi zadržal a umiestnil v cele policajného zaistenia," uviedla polícia. Obvinený bol v minulosti už šesťkrát súdne trestaný, v prípade dokázania viny mu teraz hrozí trest odňatia slobody v trvaní od troch do desiatich rokov. Po vykonaní potrebných procesných úkonov polícia spracuje podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.

