Kauza vraždy Kuciaka je na konci: Očakávajú sa záverečné reči! Kočner aj Zsuzsová vinu odmietajú, pribudol nový dôkaz

Pred vyše rokom sa začalo druhé kolo pojednávania v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Potom, čo senát Špecializovaného trestného súdu pod vedením Ruženy Sabovej oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú spod obžaloby, Najvyšší súd vrátil prípad na Špecializovaný trestný súd. Kauzu spojili aj s obžalobou v prípade prípravy vrážd prokurátorov, v ktorej sú rovnako obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, ale aj Srb Darko Dragić či Dušan Kracina.

Tomáš Szabó bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal vinným. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana Kočnera podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.

Vinu odmietajú

Obžalovaní vinu v oboch prípadoch odmietajú. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka vypovedal po dlhom čase aj Marian Kočner, po ňom aj Alena Zsuzsová. "Neexistuje jediný dôkaz o tom, že by si ktorúkoľvek z týchto vrážd u mňa pán Kočner objednal," vyhlásila vtedy Zsuzsová. Rovnako, ako Kočner, aj ona odmietla odpovedať na otázky zástupcov poškodených či prokurátorov. "Neexistuje žiadna komunikácia, ani žiadna svedecká výpoveď, okrem protichodných výpovedí Andruskóa," povedala Zsuzsová, ktorá kľúčového svedka pokladá za klamára.

Zsuzsová ďalej uviedla, že Andruskóovi nikdy nedala žiadne peniaze za žiadnu vraždu. Potvrdila, že sa zoznámili približne v roku 2010. Komunikácia extrahovaná z aplikácie Threema podľa nej nie je úplná a mala byť upravovaná. Tvrdí, že význam emotikonov vysvetlila. Aj ona, rovnako ako Marian Kočner, odmietla odpovedať na prípadné otázky prokurátorov či zástupcu poškodených. Zdôvodnila to tým, že sú podriadení špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, s ktorým sa mala v minulosti stretnúť. Zsuzsová tvrdila, že Lipšic klame a o jej stretnutí s ním existujú aj dôkazy. Tie však chce predložiť až vtedy, keď sa zmení politická situácia na Slovensku.

Nový dôkaz

Na súde sa objavil aj nový dôkaz v podobe lustrácii mien zo Sociálnej poisťovne. Marian Kočner sa k tomu priznal, no povedal, že meno Jána Kuciaka on nelustroval. Vinu hádže na svojho niekdajšieho kamaráta bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tótha. "Pozrel som sa na telefón a prišla mi smska od Petra Šufliarskeho s prianim pekných Vianoc. S Tóthom sa naša debata zvrtla na to, že kto bude novým generálnym prokurátorom, bavili sme sa o tom, aké budú rošády," vypovedal Kočner s tým, že si chceli dať spraviť matematický horoskop a keďže na to potrebovali dátumy narodenia, tak ich vylustrovali. Tvrdí, že Grid kartu, ktorú použili, si Tóth potom zobral.

Kočner ďalej vysvetľoval, prečo mal Alenu Zsuszovú v mobile uloženú pod prezývakami SIS Alino alebo Dušan Keményi (bývalý príslušník SIS, pozn. red.). "Vysvetlenie, prečo SIS, je jednoduché. Keď mi na mobile zasvietilo toto, moja manželka sa na nich nepýtala. Vedela, že sa poznám s ľuďmi s informačnej služby," povedal Kočner. Predsedníčka sa pýtala aj na lustráciu zavraždenej Martiny Kušnírovej. Kočner povedal, že on o Kušnírovej nevedel. "Mohol to byť Peter Tóth, on na Facebooku lustroval všetkých, aj Jána Kuciaka," povedal. Kočner vypovedal aj o tom, kto nazýval Zsuzsovú volavkou. "Ona nebola moja volavka, takto ju nazval Tóth," vypovedal Kočner. Pri odpovedi na otázku, či Zsuzsová prinášala informácie aj Kočnerovi, bol vyhýbavý. "Je dôležité poznať svojho protivníka," povedal.

Rozhodnú budúci týždeň?

V prípadoch vraždy novinára a príprave vrážd prokurátorov by mal senát Špecializovaného trestného súdu rozhodnúť už budúci piatok. Predsedníčka senátu Ružena Sabová na začiatku hlavného pojednávania vyhlásila, že dokazovanie je takmer skončené. Ešte sa vykonávajú dôkazné listiny. Potom budú nasledovať záverečné reči prokurátorov, obhajcov obžalovaných a samotných obžalovaných.