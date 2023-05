Na čerpacích staniciach zažijete ŠOK: Neuveriteľný posun oproti minulému týždňu! TOTO môžete očakávať, odkazujú experti

Z nedávneho vývoja cien pohonných hmôt by jeden zošedivel a keď suma, ktorú sme ešte nedávno platili za benzín prekročila 1,600 €/l, mnohí Slováci mali výrazné obavy. To, kam sa bude trend vo vývoji týchto hodnôt posúvať sa však razom obrátilo o 180 stupňov a aj dnes zažívame šokujúci pokles.

Zatiaľ čo ešte pred mesiacom stál liter benzínu 1,605 €, dnes jeho cena poklesla v priemere až na neuveriteľných 1,535 €/l. V cenovom súboji nezaostáva ani diesel, ktorý v rovnakom časovom období zlacnel o 7 centov. Pričom ešte pred štyrmi týždňami stál liter nafty 1,574 €/l, dnes sa jeho priemerna cena pohybuje na úrovni 1,426 €/l.

Cenové terno sa ešte nekončí! Analytici predpovedajú ďalšie znižovanie

Pohonné hmoty ba sa v najbližších týždňoch mohli udržiavať pri klesavej tendencii, čo vyplýva z pohybov svetových cien ropy. „Ak bude ropa ďalej pokračovať v nastolenom klesajúcom trende, tak sa vytvorí priestor pre pokles cien pohonných látok v nasledujúcich týždňoch. Na trhu totiž prevládajú obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky, ktoré prevyšujú obavy z nižšej ťažby ropy zo strany OPEC-u,“ povedala analytička 365.banky Jana Glasová pre agentúru SITA.

Pozitívny pohľad si udržiava aj hlavný ekonóm ČSOB Marek Gárdiš. „Ak bude súčasný trend pokračovať, tak vyhliadky pre maloobchodné ceny v ďalších týždňoch nemusia byť zlé,“ doplnil.

V niektorých kruhoch napokon panujú aj vyhliadky, ktoré predpovedajú stabilnú nízku cenu pohonných hmôt v najbližšom období. „Vädnutie sily dopytu po palivách sa začína pretavovať aj do poklesu rafinérskych marží. To by ceny benzínu na našich čerpacích staniciach malo držať s rezervou pod 1 eurom a 60 centami a nafty pod 1 eurom a 50 centami v najbližšom období,“ dodal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.