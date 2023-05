Mestskí policajti predstavili novinku: Akčné ZÁBERY priamo zo zásahov! Pre Hamrana to nie je prioritou

V súčasnosti má Mestská polícia Bratislava k dispozícii 28 telových kamier (12 kamier po 620€ bez DPH a 16 kamier po 678€ bez DPH), ktoré sú rozdelené po pracoviskách mestskej polície. Kamery si pripínajú policajtky a policajti na odev alebo taktickú vestu pri začiatku ich služby a po jej skončení ich vracajú do dokovacích staníc, ktoré stiahnu zábery z celého dňa a zariadenia nabijú pre ďalšiu službu.

"Som nesmierne rád, že sa Mestská polícia Bratislava naďalej technicky rozvíja a využitím telových kamier sa zaraďuje medzi moderné polície, s akými sa stretávame aj v iných svetových metropolách. Telové kamery ovplyvňujú to, ako sa počas zákroku správa občan aj policajt. Preukázateľne redukujú agresívne správanie, poskytujú kvalitné dôkazy, vytvárajú väčšie nároky na profesionálny prístup policajtiek a policajtov, čím chránia verejnosť a zároveň chránia aj samotných policajtov. Vďaka kvalitnému záznamu vieme objektívne vyhodnotiť každý zákrok aj prípadné sťažnosti," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Podľa mestskej polície už prvé skúsenosti ukazujú, že keď agresívnych alebo vulgárnych priestupcov upozornia na to, že sú nahrávaní, tak situácia sa rieši pokojnejšie. "Videá môžu slúžiť ako dôkazy pri riešení incidentov a sťažností, zároveň však môžu byť využité aj na výuku nových kolegov a kolegýň. Budúce kolegyne a kolegovia tak získavajú skúsenosti z prvej ruky. Vďaka telovým kamerám tiež vyhodnocujeme postupy pri zákrokoch, ktoré následne môžeme prispôsobovať a skvalitňovať. Som presvedčený, že využitie tejto technológie bude prínosom pre mestskú políciu a aj obyvateľky a obyvateľov Bratislavy," dodal náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal.

Technické zaujímavosti o telových kamerách

AXON BODY 3

HD kvalita záznamu a 143° zorné pole

Kamery sú konštruované tak, aby videli a počuli to, čo bežný človek

IP67 ochrana

Viac ako 12 hodinová výdrž pri kontinuálnom zaznamenávaní

Po spustení zaznamenávania nahrá kamera aj udalosti pred spustením

Kamery majú zabudované GPS

Majú viaceré automatické funkcie, napríklad samé zapnú nahrávanie pri výstrele

Pre Hamrana nie sú prioritou

Nákup telových kamier pre policajtov nie sú pre policajného prezidenta Štefana Hamrana prioritou. V polícii chýbajú iné kľúčové veci, do ktorých by radšej investoval. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii. Policajti mali testovaciu verziu telových kamier, ktorá sa im podľa Hamrana nie celkom osvedčila.

"Netvrdím, že tie telové kamery nie sú dobré, ale pre mňa ako policajného prezidenta nie sú určite prioritou," povedal. Hamran zároveň tvrdí, že telové kamery nie sú až také drahé, problém je s akvizičnými uzlami, medzi ktorými sa musia prenášať dáta. "Len samotný proces stojí desiatky miliónov eur. V tejto dobe si viem predstaviť tie financie, ktoré máme k dispozícii, prerozdeliť iným spôsobom, ako 100 miliónov investovať do telových kamier," skonštatoval. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec povedal, že projekt nákupu telových kamier je momentálne vo fáze plánovania.

Nastavenie špecifikácie pre verejné obstarávanie podľa neho nie je jednoduché, pretože sa majú nakúpiť aj iné kamery ako telové. Telové kamery majú zaznamenávať činnosť polície pri kontakte s verejnosťou, najmä pri využívaní policajných oprávnení počas služobných zákrokov. Na ich zavedenie vyzývala ministerstvo vnútra ešte bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová aj jej nástupkyňa Mária Patakyová.

Dôvodom boli viaceré policajné pátracie akcie v rómskych osadách, ako napríklad v roku 2013 v osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou či v roku 2015 v obci Vrbnica v Michalovskom okrese. Súťaž na kamerové systémy pripravovanú predošlým vedením Úrad pre verejné obstarávanie zrušil pre vážne deficity v transparentnosti a hospodárnosti. Súčasné vedenie rezortu spustilo prípravné trhové konzultácie na nákup telových kamier ešte v decembri 2021.