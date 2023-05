Tí, čo spochybňujú členstvo Slovenska v EÚ, hazardujú s našou budúcnosťou, uviedla strana Hlas: Vyjadrilo sa aj Progresívne Slovensko

Galéria fotiek (2) Strana Hlas

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Rozhodnutie o vstúpení Slovenska do Európskej únie (EÚ) bolo správne. Tí, čo spochybňujú členstvo Slovenska v EÚ, hazardujú s budúcnosťou našej krajiny. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ.