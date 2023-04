Detaily otrasnej smrti muža pri Bernolákove: Najskôr hádka, potom...Neuveriteľné, čo obvinený urobil s telom

Telo muža objavil náhodný okoloidúci v lesnom poraste v blízkosti vodného toku rieky Malý Dunaj. Na miesto ihneď vyrazili hliadky Policajného zboru, ktoré miesto nálezu zabezpečili. Ohliadajúci lekár sa však na mieste nevedel vyjadriť k presnej príčiny smrti. Na tele sa nenachádzali žiadne viditeľné zranenia, nariadená preto bola preto súdna pitva za účelom zistenia presnej príčiny smrti muža.

Dnes polícia oznámila, že podozrivý už je v ich rukách. „Vyšetrovanie v tomto prípade intenzívne pokračovalo a po vykonaní potrebných úkonov a zabezpečení dostatočných dôkazov, vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Senci v tejto súvislosti obvinenie zo zločinu zabitia 31-ročnému Jozefovi P. z okresu Senec,“ uviedli.

Známe sú aj detaily činu. „Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mal obvinený muž dňa 17.02.2023, po predchádzajúcom verbálnom konflikte fyzicky napadnúť 41-ročného muža do oblasti tváre. V dôsledku toho muž padol na zem a stratil vedomie,“ prezradila polícia. Obvinený s ním mal začal triasť, až kým nenabral vedomie a po krátkej chvíli obaja muži odišli na prechádzku k povodiu Malého Dunaja. Tu však poškodený stratil vedomie a spadol do rieky. Obvinený ho položil do jamy, vyzliekol a z miesta odišiel. Tým to však nekončilo. Nasledujúci deň sa totiž na miesto vrátil a 41-ročného muža, ktorý už nejavil známky života premiestnil do inej jamy v lesnom poraste. Tam telo muža zahrabal.

„Vykonanou pitvou tela muža bolo zistené, že jeho smrť nastala v dôsledku vnútro lebečných poranení, spôsobených úrazom hlavy. Koncom tohto týždňa policajti kriminálnej polície Jozefa zadržali a po vykonaní potrebných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet k jeho väzobnému stíhaniu. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému mužovi za toto konanie v zmysle zákona trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov,“ dodala polícia.