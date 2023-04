Školský výbor neodobril zavedenie povinnej tretej hodiny telesnej výchovy

BRATISLAVA - Zavedenie povinnej tretej hodiny telesnej výchovy na základných školách členovia školského parlamentného výboru vo štvrtok na svojom rokovaní neodobrili. Hoci poslanci Národnej rady (NR) SR so zámerom dostať viac športu a pohybu do škôl súhlasia, problém vidia viacerí napríklad v účinnosti, ktorá by mala začať platiť od septembra tohto roku.

Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohla byť povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona. Výnimku by mali podľa návrhu základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže sa predpokladá, že nemajú telocvičňu.

Viacerí poslanci podľahli tlaku zástupcov školských asociácií

Karol Kučera (OĽANO) poznamenal, že viacerí poslanci podľahli tlaku zástupcov školských asociácií, ktoré sa k tomu vyjadrili negatívne. Predložiť chcú pozmeňujúci návrh, ktorým by sa mala posunúť účinnosť legislatívy pre školy o dva roky, ktoré nemajú telocvičňu, aby si ju vedeli dobudovať, ale aj pre štvrté ročníky cirkevných škôl, ktoré majú jednu disponibilnú hodinu, ktorú teraz využívajú na hodinu náboženstva.

Predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽANO) je za viac pohybu a telesnej výchovy, ale ako učiteľ aj po opakovanom rokovaní so zástupcami všetkých typov základných škôl to vidí ako veľký aplikačný problém. "Som za, aby boli naplánované tri hodiny telesnej výchovy, aby zákon platil, ale nie od 1. septembra 2023, ale až od septembra 2024," dodal. Rovnako s účinnosťou od tohto septembra nesúhlasí ani členka školského výboru Mária Šofranko (OĽANO).

S povinnou treťou hodinou telesnej výchovy, naopak, nesúhlasí bývalý minister školstva a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS). Túto zmenu neplánuje podporiť. Poukázal aj na nedostatok telocviční. "Dajme školám dobrovoľnosť, že keď chcú mať tretiu hodinu telesnej výchovy navyše v rámci disponibilných hodín, nech ju majú. Keď ju nechcú mať a chcú sa venovať matematike, cudzím jazykom alebo slovenčine, nech sa venujú im," uzavrel.