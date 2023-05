Nechystáte sa tento rok k moru? Nájdete ho aj na Slovensku, tieto prírodné kúpaliská stoja za návštevu

Západné Slovensko

Zelená voda je veľmi známa pre ľudí, ktorí žijú v okolí Nového mesta nad Váhom. Ide totiž o najobľúbenejšiu letnú atrakciu v tomto kraji. Na svoje si tu neprídu len nadšenci vodných športov, ale každoročne sa tu koná aj niekoľko kultúrnych akcií. Jazero vzniklo pred 30 rokmi a v posledných rokoch prešlo rekonštrukciou. Voda je vhodná na kúpanie. Nájdete tu aj možnosti, kde si môžete vyskúšať člnkovanie, windsurfing alebo iné vodné športy. Športovať budete aj na suchu a zahrať si môžete zahrať tenis, volejbal, futbal, minigolf alebo aj zajazdiť si na koňoch.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Za asi najnavštevovanejšie prírodné kúpalisko by sme mohli so skoro sto percentnou pravdepodobnosťou označiť Slnečné jazerá. Dnes je jazero jednotné, ale v minulosti to bolo päť samostatných jazier. Od Bratislavy sa nachádzajú len 30 km a sú ideálnou voľbou pre zahraničných turistov. Brehy sú rozdelené na tri hlavné oblasti – severná, južná a východná zóna. Najpopulárnejšia je práve severná, v ktorej sa nachádza aquapark, ale zábavu si môžete užiť aj v jazere. Nudiť sa tu určite nebudete. Môžete vyskúšať vodný futbal, pre deti je vo vode pripravený skákací hrad. Ak nemáte radi ruch a veľa ľudí, určite si vyberte východnú časť, ktorá je najpokojnejšia.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Eduard Fašung

Neďaleko mesta Topoľčany sa nachádza vodná nádrž Duchonka. Nielenže je miestom letnej rekreácie, každoročne sa tu koná aj niekoľko festivalov. V okolí sú lesy, ktoré ocenia najmä neplavci. Západná časť je lemovaná piesočnou plážou, vďaka čomu sa budete cítiť ako pri mori. Športové vyžitie si užijete na vodných bicykloch alebo paddleboardoch. V letných mesiacoch je voda príjemné teplá. Nemusíte sa báť, že budete hladní alebo smädní. Nachádza sa tu niekoľko bufetov a reštaurácia.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Daniel Veselský

Stredné Slovensko

Na severe Slovenska sa nachádza jazero, v ktorom sa okúpete zadarmo. Reč je o Šútovskom jazere, ktoré sa nachádza len 20 km od Martina. Ide o zatopený kameňolom, ktorý sa v posledných rokoch teší veľkej popularite. V okolí jazere je viacero miest, ktoré sa podobajú na pláž a pri azúrovej vode si budete pripadať ako na dovolenke v Grécku. Pozor, kúpanie je tu možné len na vlastnú zodpovednosť. Ak sa už nachádzate pri bývalom kameňolome, spojte výlet s návštevou Šútovského vodopádu. Je to príjemná prechádza, ktorá vám potrvá asi 70 minút.

Galéria fotiek (10) Jazero v lome Rieka pri rieke Kraľovany

Zdroj: TASR - Romana Buganová

Ak studená voda nie je to pravé pre vás, vyskúšajte termálny prameň v Kalamenoch. Pred pár rokmi to bola skrytá atrakcia, o ktorej vedelo len pár ľudí. Nachádza sa len kúsok za dedinou a prechádzku sem zvládne naozaj každý. Zohrejete sa tu aj v chladnejšie dni, pretože voda si udržiava príjemných 33 stupňov. Nezľaknite sa, keď sem prídete. Voda má svetlooranžovú farbu a je jemne mineralizovaná.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Branislav Račko

O tajchoch v okolí Banskej Štiavnice ste už určite počuli. Medzi obľúbené miesta na návštevu ich nezaraďujú len turisti, ale aj domáci obyvatelia. Počúvadlo alebo Počúvadlianske jazero patrí k najkrajším a najväčším tajchom. V blízkom okolí sa dá aj ubytovať a deti, ale aj dospelí, si na vodnej hladine môžu počlnkovať alebo požičať si vodný bicykel. Podobne navštevované sú aj tajchy Veľká Vodárenská alebo Klinger. Voda sa počas letnej sezóny udržiava na 24 stupňoch.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Východné Slovensko

Len pár kilometrov od hraníc s Ukrajinou sa nachádza obec Beňatina sa nachádza unikátna pamiatka, bývalý travertínový lom, Beňatinské jazero. Veľa návštevníkov toto miesto nazýva aj Malé Chorvátsko, pretože pripomína Plitvické jazerá. V jazere sa nachádza množstvo skamenelín morských živočíchov a asi 5 metrov dlhý útvar, ktorý zrejme predstavuje skamenený odtlačok pravekej veľrybe. Práve domáci obyvatelia toto jazero volajú Beňatiská veľryba. Voda je tu studenšia, ale priezračne tyrkysová. Ak vás chladnejšia voda vystrašila, môžete si spraviť prechádzku okolo jazera alebo vyskúšať adrenalínovú zipline. Oficiálne je tu kúpanie zakázane, mnohí ľudia to nerešpektujú a kúpu sa na vlastné riziko.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Michaela Zdražilová

Palcmanská Maša sa hrdo pýši titulom najchladnejšia a najväčšia vodná nádrž na území Slovenského raja. Zaručene si tu oddýchnete a prostredie vás nesklame. Či už sa tam rozhodnete ísť v lete alebo na jeseň, nádherná je v každom ročnom období. V lete sa tu môžete kúpať, člnkovať a aj fanúšikovia rybolovu si tu prídu na svoje. Ideálny prístup pri nádrž budete mať z obce Dedinky. Nájdete tu aj niekoľko vodných aktivít ako vodné bicykle, loďky alebo paddleboardy. Teplota vody sa v letných mesiacoch pohybuje okolo 20 stupňov.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Nemôžeme vynechať ani východoslovenské more – Zemplínsku Šíravu. Nachádza sa iba 3 kilometre od Michaloviec a po Liptovskej Mare je druhou najväčšou vodnou priehradou na Slovensku. Na svoje si tu prídu rodiny s deťmi, mladí ľudia a všetci nadšenci vodných športov. Okrem kúpania tu môžete vyskúšať vodné bicykle, vodné skútre, lyže alebo windsurfing. Ľudia, ktorí nevedia plávať alebo sa boja, môžu zažiť vyhliadkovú výletnú plavbu. Okolo priehrady sa nachádza 7 rekreačných stredísk – Biela Hora, Hôrka, Medvedia hora, Kaluža, Kamenec, Klokočov, Paľkov.