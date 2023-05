Ako naučiť tínedžerov sporiť? Priamo do rúk im žiadne peniaze nedávajte

1. Uveďte ich do reality a požiadajte o pomoc

Ukážte svojim deťom, koľko stojí bežný život, aby pochopili, koľko peňazí je potrebných na základné potreby. Vysvetlite im, aké sú vaše mesačné výdavky na bývanie, energie alebo auto. Požiadajte ich, aby vám pomohli pri nákupe potravín a naučte ich všímať si ceny. Nechajte ich, aby sa zapojili napríklad do tvorby rodinného jedálnička a ukážte im, koľko vás mesačne stojí vyhodenie nespotrebovaných potravín. Takto si vaše deti budú vedieť jednoduchšie vážiť peniaze a najmä ich hodnotu.

Galéria fotiek (10) Ceny stále stúpajú a aj teenageri by mali poznať realitu

Zdroj: Getty Images

2. Dohodnite si pravidlá a ciele sporenia

Ak chcete, aby sa vaše deti naučili sporiť, musia poznať pravidlá pre svoje príjmy a výdavky. Dohodnite sa s nimi, aké pravidelné vreckové budú od vás dostávať, aké výdavky pokrývate vy a na čo si musia našetriť sami. Mali by vedieť, čo môžu očakávať, ak budú s peniazmi narábať hospodárne a aké budú následky, ak si všetko minú hneď.

Pomôžte svojim deťom definovať ciele, ktoré by chceli dosiahnuť, napríklad vstupenky na vysnívaný koncert alebo nový smartfón. Dobrým zvykom, ktorý si tiež môžu osvojiť, je odkladanie určitého percenta z každého príjmu. Ak sa tínedžeri naučia šetriť a vytvoria si zvyk pravidelne si odkladať peniaze, dokážu si lepšie plánovať svoju budúcnosť.

Galéria fotiek (10) Dovolenka pri mori tiež niečo stojí.

Zdroj: Getty Images

3. Založte im vlastný účet

Tínedžeri sa naučia hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami aj vďaka vlastnému Študentskému účtu od Tatra banky Priamo v aplikácii si dokážu definovať viacero cieľov na sporenie, napríklad na vysnívané tenisky či na cestovanie. A v internet bankingu môže vaša takmer dospelá ratolesť začať investične dlhodobo sporiť. So Študentským účtom od Tatra banky bude využívať najlepšiu mobilnú aplikáciu podľa ankety Smart banka 2023.

Na zriadenie Študentského účtu v Tatra banke bude študentovi vo veku 15 - 19 rokov stačiť, keď sa v banke preukáže občianskym preukazom. Ak má 20 a viac rokov, bude potrebovať navyše len potvrdenie o dennom štúdiu. Študentský účet v Tatra banke majú mladí bez poplatkov za vedenie účtu až do dovŕšenia 26 rokov a to so všetkými vychytávkami a inováciami, ktoré Tatra banka ako technologický líder na našom trhu ponúka svojim klientom. Študenti navyše pri založení automaticky získajú od banky ako bonus "štartovné" 30 eur.

4. Preneste na ne časť zodpovednosti

Na Študentský účet posielajte mesačne určitú čiastku, z ktorej si váš stredoškolák či vysokoškolák bude hradiť napríklad na učebnice, obedy, telefón či MHD. Naučí sa tak používať funkciu trvalý príkaz či inkaso a byť finančne zodpovedný. Táto zručnosť je dôležitá pre ich budúcnosť a pomáha im lepšie sa pripraviť na životné náklady v dospelosti.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Getty Images

5. Pomôžte im nastaviť si rozpočet

Staré známe „vyskakovanie do výšky svojho platu“ by si každý mal osvojiť už v tínedžerskom veku. Aj vďaka vlastnému účtu v Tatra banke si dnešní mladí budú vedieť nastaviť rozpočet podľa vlastných kategórií (napr. knihy, oblečenie, kino, zábava, škola). V spending reporte potom prehľadne uvidia, koľko peňazí mesačne minú v jednotlivých kategóriách, vedia si v nej nastaviť maximálne čiastky a pod. Funguje to aj ako prevencia zadlženia: Ak dospelí získajú zvyk plánovať si rozpočet už v tínedžerskom veku, v budúcnosti sa menej pravdepodobne ocitnú v situácii, kedy by sa museli nezmyselne zadlžiť.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.