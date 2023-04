Hlas-SD navrhuje štyri riešenia, ako odstraňovať čierne skládky na Slovensku

"Navrhujeme riešenia, ktoré sú užitočné, udržateľné, potrebné a nevyhnutné. Štyri princípy znamenajú, že nezamestnaní vyčistia, štát zaplatí, samospráva preinvestuje a úrady skontrolujú," skonštatoval Michal Kaliňák.

V praxi by to malo fungovať tak, že čierne skládky by vyčistili poberatelia sociálnych dávok a ľudia bez práce, čo by bolo v réžii ministerstva práce. Následne by envirorezort uhradil uloženie tohto odpadu na skládkach s tým, že by sa tento odpad nepočítal samosprávam do celkového percenta separácie.

Takto vyčistené pozemky by sa mohli zároveň revitalizovať, projektové výzvy by spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR i Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Kontrolu a monitorovanie pozemkov by zabezpečovali okresné úrady a Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Pozemky v intraviláne miest a obcí, o ktoré sa nemôže starať štátny podnik, by mali byť presunuté na samosprávy. Strana pripomína, že v minulosti boli vyhlásené výzvy na čistenie Slovenska, do ktorých sa zapojilo viac ako 200 samospráv. Takéto environmentálne aktivity fungovali len krátko, čo malo, ako tvrdí, za následok nárast počtu čiernych skládok. Hlas zdôrazňuje aj nutnosť prevencie a predchádzanie vzniku čiernych skládok. Dôležitú úlohu v tomto zohráva dostupnosť zberných dvorov i environmentálna výchova.