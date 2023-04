Policajná naháňačka sa skončila na pozemku vodiča: Pokúšal s ujsť, museli mu nasadiť putá!

Policajti z operatívneho oddelenia odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Šali spozorovali 41-ročného vodiča na Dolnej ulici v Šali v pondelok (17. 4.) v popoludňajších hodinách. Vedeli, že muž má v súčasnosti zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, preto požiadali o súčinnosť hliadku obvodného oddelenia PZ Šaľa.

Video: Vodič nereagoval na policajné majáky, skončil s putami na rukách



Hliadka mala vozidlo zastaviť a skontrolovať. Policajti sa o to pokúsili so zapnutým svetelným výstražným znamením pri obci Trnovec nad Váhom, no muž na výzvy policajtov nereagoval. Pridal plyn a svojou rýchlou agresívnou jazdou sa pokúsil ujsť. V Seliciach vodič unikal na adresu svojho trvalého pobytu. Vozidlom rozrazil vstupnú bránu na pozemok, kde býval, z vozidla vyskočil a chcel ujsť pešo, čo sa mu nepodarilo. Dôvodom jeho konania bol zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2024.