Poľsko a Ukrajina pokračujú v rokovaniach o obnove tranzitu potravín cez Poľsko

VARŠAVA - Poľsko a Ukrajina obnovili v utorok rokovania o obnove prepravy potravín a obilia cez poľské územie. Oznámil to poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus. Informoval o tom denník The Guardian, ktorý sa odvoláva na agentúru Reuters.

"Rokujeme s Európskou úniou aj s Ukrajinou, aby sme našli riešenie. Chceme, aby sa tieto produkty dostali do Európy, no aby išli hlboko do Európy," uviedol Telus pre poľskú rozhlasovú stanicu PR1. "Rokovali sme aj včera. Boli to dlhé rokovania. Dnes sa tiež stretávame na rokovaniach. Ide tradične o technické rozhovory zamerané na nájdenie riešenia a zachovania tranzitu do Európy," dodal Telus.

Farmári z krajín susediacich s Ukrajinou sa sťažujú, že ukrajinské obilie zaplavilo európsky trh. Negatívne to ovplyvnila ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku tiež odstúpil minister poľnohospodárstva. Poľsko a Maďarsko dočasne zakázali dovoz obilia a ďalších potravín z Ukrajiny a v pondelok sa k zákazu pripojilo aj Slovensko.