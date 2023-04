Ďalšia Matovičova atómovka: Ide riešiť krivdu na matkách s deťmi a mladistvých! Jeho návrh šokoval aj Hegera

BRATISLAVA - Matky a mladí bez daní. Taký je voľný názov legislatívneho návrhu, ktorý hnutie OĽANO predložilo na rokovanie Národnej rady (NR) SR a ktorým chce od dane z príjmu oslobodiť matky s deťmi do 15 rokov a mladých daňovníkov do 25 rokov. Na sobotňajšej tlačovej konferencii návrh predstavil líder OĽANO Igor Matovič.

"Cieľom je odstrániť krivdu, že ženy, ktoré sa rozhodli stať matkami, majú výrazne nižšie platy ako muži alebo ženy bez detí. Rovnako je zámerom nášho návrhu motivovať mladých ľudí ostať na Slovensku, v krajine žiť a pracovať," zdôvodnil legislatívnu iniciatívu.

Priznal, že v prípade daňového oslobodenia matiek návrh zatiaľ nerieši komplikovanejšie situácie, ako napríklad adoptované dieťa alebo dieťa, o ktoré sa po smrti matky stará otec. "Sme otvorení tieto veci doriešiť v druhom čítaní," deklaroval Matovič.

Čistý finančný dosah opatrenia na štátny rozpočet odhadol na 500 miliónov eur. Zdroje naň chce nájsť zrušením stropov na platenie sociálnych odvodov, ďalším pritvrdením postihov daňových podvodov.

Návrh zákona, ktorý OĽANO v piatok (14. 4.) predložilo na rokovanie NR SR, ráta s tým, že oslobodenie od dane z príjmu bude v oboch prípadoch limitované hranicou výšky príjmu 2000 eur. "V prípade vyššieho príjmu už bude potrebné daň z príjmu platiť," vysvetlilo OĽANO.

Heger o návrhu doteraz nepočul, matkám pomôže niečo iné

Dočasne poverený premiér a zároveň poverený minister financií Eduard Heger o návrhu doteraz netušil. Potvrdil to v dnešnej relácii v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Podľa neho by matkám s maloletými deťmi prioritne pomohlo, ak by mali možnosť mať flexibilný pracovný čas. "Prioritou je určite pracovať so Zákonníkom práce, aby zamestnávatelia umožňovali matkám s deťmi flexibilný pracovný čas," povedal.

Analyzovať návrh OĽANO nechcel, odvolal sa na to, že nepozná jeho detaily a ani o takejto iniciatíve nemal vedomosť. Nie je si však istý, či takýto návrh skutočne môže prispieť k dosiahnutiu deklarovaného cieľa - zrovnoprávniť platy mužov a žien.