Súčasná inflácia podrazila nohy mnohým ľuďom: Naučte sa už v mladom veku, ako najlepšie šetriť peniaze

BRATISLAVA – V súčasnej situácii, kedy je každé euro dobré, je šetrenie peňazí nanajvýš dôležité. Ak ste tínedžer a chcete zažiť leto plné zážitkov, mali by ste myslieť aj na svoju budúcnosť. Niektorí ľudia začali šetriť už skôr, iným to trvá trošku dlhšie. Spoznanie hodnoty peňazí v mladom veku vám môže pomôcť byť finančne slobodní počas celého života.

Našetriť si peniaze na štart do života v mladom veku môže byť ťažké. Najviac vtedy, ak sa vo väčšine svojich výdavkov spoliehate na rodičov. Ak je to takto, musíte sa naučiť vidieť skutočnú hodnotu peňazí. Najmä v dnešnej dobe, kedy inflácia dosahuje historické maximum. Tu je 7 tipov, ako v tínedžerskom veku efektívnejšie šetriť peniaze.

Určte si finančný cieľ

Skôr ako odštartujete celý proces sporenia, nastavte si cieľ. Je to dôležitejšie, ako si myslíte. Či už si chcete našetriť na drahý pár tenisiek, výlet s kamarátmi alebo kúpu drahšieho kúsku do šatníka, mať na pamäti cieľ je dôležité. Teraz sa s týmito výdavkami možno spoliehate na rodičov, neskôr to už tak nemusí byť. Stanovenie cieľov vám pomôže určiť, čo chcete dosiahnuť a aké kroky musíte urobiť, aby ste sa k tomu dostali. Nastavte si mesačný, polročný alebo ročný cieľ, koľko peňazí by ste chceli odložiť a držte sa ho! Aj keby ste sa mali vzdať najnovšieho modelu tenisiek...

Stanovte si rozpočet

Stanovte si mesačný obnos peňazí, ktoré môžete minúť a neprekročte ho. Je to zásadný krok, aby ste si vytvorili určitú finančnú rezervu a nebáli sa výpadku príjmu. Začnite tým, že si budete zapisovať všetky zdroje príjmu (aj vreckové, ak dostávate) a všetky výdavky. Mali by ste zapísať všetko od jedla až po koníčky a zábavu. Keď budete mať jasný obraz toho, koľko mesačne zarobíte a miniete, uvidíte, koľko si môžete dovoliť utrácať. Ak rodičia za vás platia určité povinnosti, ktoré v budúcnosti padnú na vaše plecia, buďte vďační a ušetrené peniaze si odložte.

Znížte zbytočné výdavky

Ak budete dobre hľadať, nájdete všetko, čo nepotrebujete. Namiesto toho, aby ste chodili každý piatok von s kamarátmi, obedy v reštaurácii alebo výlety, navrhnite, ako by to mohlo vyjsť lacnejšie. Uvarte si niečo u kamarátov. Zblížite sa s nimi a ušetríte. Obmedzte odbery, ktoré aktívne nevyužívate alebo si viete život bez nich predstaviť. Znížením zbytočných výdavkov vám zostane viac peňazí, ktoré si môžete ušetriť alebo investovať.

Nájdite spôsob, ako si zarobiť peniaze navyše

Ak máte voľný čas, ktorý by ste strávili sledovaním sociálnych sietí alebo nudou, vymyslite niečo, pri čom by ste mohli zarobiť. Či už to bude venčenie psov, práce v záhrade, roznášanie letákov alebo vykladanie tovaru. V dnešnej dobe sa dajú brigády vykonávať aj z pohodlia domu. Existuje veľa možností a stačí sledovať trh práce. Dokonca, v letných mesiacov je ponúk veľmi veľa, môžete si vybrať aj podľa záujmov, zručností a dostupnosti.

Sporte si automaticky

Na bežnom účte, na ktorý vám chodia príjmy si nastavte automatické prevody na sporiaci účet. Každý mesiac si tým pádom budete posielať na sporiaci účet rovnaké množstvo peňazí. Ak budete mať lepší mesiac, niečo málo dohoďte. Ak vám bude pravidelne z účtu odchádzať nastavené množstvo peňazí, nebudete mať pokušenie ich minúť a budete utrácať menej. Napomôže to aj k rýchlejšiemu dosiahnutiu cieľa, ktorý ste si na začiatku sporenia nastavili.

Vyhnite sa bezhlavému nakupovaniu

Ak pri každej prechádzke v obchode vás lákajú kúsky vo výkladoch, obmedzte čas strávený v obchodnom centre. Ak voľný čas vypĺňate návštevami internetových obchodov, zakážte si to. Vyhnite sa impulzívnemu nakupovaniu. Môže to veľmi rýchlo „zhltnúť“ viac peňazí, než ste chceli. Ohrozíte tým dosiahnutie cieľa a finančnej nezávislosti. Ak už stojíte v obchode a držíte v rukách ulovený kúsok, zamyslite sa nad tým, či danú vec naozaj využijete a nutne ju potrebujete. Doprajte si čas na rozmyslenie.

Využívajte akcie a zľavové kupóny

Vždy, keď je to možné, počkajte na zľavy alebo nájdite zľavové kupóny. Či už to bude študentská zľava, kupón v schránke alebo používanie cashback aplikácií. Maličké úspory sa časom nahromadia a vytvorí sa vám tak krásna suma. Ak nejakú vec nepotrebujete hneď, počkajte. V určitých obdobiach zvyknú aj eshopy zverejniť kód, ktorý ušetrí vašu peňaženku. Taktiež prihlásenie sa na odber, ktorý môžete po určitom čase zrušiť, ponúka určitú zľavu. Stačí hľadať a určite sa niečo nájde.